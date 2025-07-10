Faiz geliri stopajı arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 27 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bankacılık sektörünün mevduat büyüklüğü 23 trilyon 132 milyar liraya yükseldi. Bu miktarın 14 trilyon 332 milyar lirası Türk Lirası cinsi hesaplardan, 8 trilyon 799 milyar lirası ise yabancı para cinsinden açılmış hesaplardan oluşuyor. Bireysellerin, tüzel kişilerin ve resmi kuruluşların bankalarda tuttuğu yaklaşık 23 trilyon liralık mevduatın 15 trilyon lirası vadeli, 8 trilyon lirası ise vadesiz hesaplarda tutuluyor.