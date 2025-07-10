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Faiz geliri stopajı arttı

Faiz geliri stopajı arttı

04:0010/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Mevduat faizi ve yatırım fonları geliri üzerinden alınan stopaj, 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15'ten 17,5'e, bir yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12'den 15'e çıkarıldı.

Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelirler ile bazı mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına uygulanan tevkifat (stopoj kesintisi) oranları düzenlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yatırım fonlarında yüzde 15 olan tevkifat oranı yüzde 17,5'e yükseltildi.

UZUN VADELİLERDE KESİNTİ ORANI DAHA DÜŞÜK

Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için tevkifat uygulanmamasına devam edilecek. Ayrıca, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 17,5'e, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 15'e çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan tevkifat oranında ise değişiklik yapılmadı.

DAHA ÖNCE AÇILMIŞ HESAPLAR KAPSAM DIŞI

Düzenleme, yayım tarihinden itibaren (dün) açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat ve katılma hesaplarına (kur korumalı hesaplar dahil) ödenecek faiz ve kar payları için geçerli olacak. Karardan önce açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplardan elde edilen gelirler için hesap açılış/vade yenileme tarihi itibarıyla yürürlükteki oranlar geçerli olacak.

MEVDUATIN 14 TRİLYONU VADELİ HESAPLARDA

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 27 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bankacılık sektörünün mevduat büyüklüğü 23 trilyon 132 milyar liraya yükseldi. Bu miktarın 14 trilyon 332 milyar lirası Türk Lirası cinsi hesaplardan, 8 trilyon 799 milyar lirası ise yabancı para cinsinden açılmış hesaplardan oluşuyor. Bireysellerin, tüzel kişilerin ve resmi kuruluşların bankalarda tuttuğu yaklaşık 23 trilyon liralık mevduatın 15 trilyon lirası vadeli, 8 trilyon lirası ise vadesiz hesaplarda tutuluyor.


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