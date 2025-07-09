'Hayvan pazarları' ve 'yapay et üretimi' iddiaları: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

"Bakanlığımızca yapılan bu uygulamanın, Paris İklim Anlaşması veya İklim Kanunu ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığı gibi, yapay et üretiminin önünü açacak iddiası da tamamen hayal ürünüdür. Yapay et üretimi, ülkemizde ruhsatlandırılmış, ticarileşmiş veya desteklenen bir faaliyet değildir. Bakanlığımız tarafından bu alanda herhangi bir mevzuat düzenlemesi, izin, altyapı hazırlığı ya da teşvik söz konusu değildir"