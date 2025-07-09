'Hayvan pazarları' ve 'yapay et üretimi' iddiaları: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığınca, hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılmasının, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan rutin teknik bir yöntem olduğu belirtilerek, "Yapay et üretimi, ülkemizde ruhsatlandırılmış, ticarileşmiş veya desteklenen bir faaliyet değildir. Bakanlığımızca bu alanda herhangi bir mevzuat düzenlemesi, izin, altyapı hazırlığı ya da teşvik söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, 2023'te SAT-2 tipi şap virüsünün tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tüm hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğu ve hayvan pazarlarının topluca kapatıldığı hatırlatılarak, uygulamanın hastalığın yayılımını önlemek için alındığı, ulusal ölçekteki en güçlü önlemlerden biri olduğuna işaret edildi. Daha önceki yıllarda, farklı şap virüs tiplerinin görülmesi üzerine bölgesel olarak hayvan hareketlerine kısıtlamalar getirildiği ve hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığı anımsatılan paylaşımda, uygulamaların ilgili valiliklerin İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda yapıldığı aktarıldı.
İddialar gerçek dışı
Hayvancılık sektörüne ve üreticilere zarar verecek herhangi bir politika ya da uygulamanın, Bakanlık gündeminde yer almadığının altı çizilen paylaşımda, aksine yerli üretimin desteklenmesi, hayvansal üretim güvenliğinin artırılması ve halkın sağlıklı gıdaya erişiminin teminat altına alınmasının hedeflendiği belirtildi.
Sosyal medya başta olmak üzere, bazı mecralarda yayılan asılsız, spekülatif ve bilim dışı iddialara itibar edilmemesinin büyük önem taşıdığının altı çizilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: