Fiyat artışına geçit yok: 42,3 milyon lira ceza kesildi

Fiyat artışına geçit yok: 42,3 milyon lira ceza kesildi

12:068/04/2026, Çarşamba
Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat artışına 42,3 milyon lira ceza
Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat artışına 42,3 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 7 Nisan'da toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantı kapsamında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sebze ve meyve üreticileri de dahil olmak üzere üretim noktalarından tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamaları Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."

Öte yandan Kurul, 3 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda da fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 183 işletmeye 96,6 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.



Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru DETAYI 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı kadro dağılımı nasıl olacak?