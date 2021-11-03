Ekonomi Fransız medyasından SİHA itirafı Türkiye dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi
SAVUNMA SANAYİ

Fransız medyasından SİHA itirafı: 'Türkiye dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi'

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini yazdı.

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Haber Merkezi AA
Fransız medyasından SİHA itirafı: Türkiye dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi
Birçok ülke Türk SİHA'larıyla yakından ilgileniyor.

Le Figaro gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "etki alanını genişletmek" için Libya'da ve Karabağ'da başarı gösteren SİHA'ların satış sözleşmelerini artırdığı belirtildi.

  • Azerbaycan, Ukrayna, Polonya ve Fas'tan sonra Kırgızistan'ın SİHA'larla ilgilendiği ifade edilen haberde, "Türkiye, on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi." değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Türk SİHA’ların etkili ve savaş uçaklarından 20 kat ucuz olduğu belirtildi.

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Bu SİHA'ların ilk dönemde terör örgütü PKK'ya karşı ve sınırların güvenliği için kullanıldığı ifade edilen haberde, Türk SİHA’ların 2016’da Suriye’de kullanılmasının sonucu sahadaki durumun değiştiği kaydedildi.

Haberde, SİHA’ların ayrıca son iki yılda Libya’da ve yakın zamanda Karabağ’da dengeleri değiştirdiği vurgulandı.

Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya satılmasının ve bu ülkenin Donbas’da bu SİHA’yı kullandığına ilişkin video yayımlamasının Rusya’nın tepkisine neden olduğu ifade edilen haberde, NATO'nun Polonya ve Letonya’nın Türk SiHA’larına ilgi duymasına temkinle yaklaştığı aktarıldı.

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Türkiye'nin savunma sanayii noktasında emsali görülmemiş bir sıçrama yaşadıktan sonra ambargolara maruz kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İHA'larımızı da SİHA'larımızı da kendimiz üretiyoruz. Artık AKINCI'larımız var. Artık kimsenin kapısında dilenci değiliz. Tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor. Azerbaycan'da, Libya'da SİHA'larımız vardı.' dedi.

Yeni başbakan olduğu dönemde ABD'den SİHA istemeye gittiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burun kıvırdılar. 'Biz NATO'da beraberiz, terörle mücadele ediyoruz. Bize destek vermeyecek misiniz' dedik. Bize 2 günlüğüne İHA verdiler. Bize lazım olan da SİHA'ydı. Ama sağ olsunlar, bu muameleleriyle önümüzü açtılar.' dedi.

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