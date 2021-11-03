Fransız medyasından SİHA itirafı: 'Türkiye dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA SİHA ve AKINCI'larımız sayesinde kimsenin kapısında dilenci değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.



Türkiye'nin savunma sanayii noktasında emsali görülmemiş bir sıçrama yaşadıktan sonra ambargolara maruz kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İHA'larımızı da SİHA'larımızı da kendimiz üretiyoruz. Artık AKINCI'larımız var. Artık kimsenin kapısında dilenci değiliz. Tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor. Azerbaycan'da, Libya'da SİHA'larımız vardı.' dedi.



Yeni başbakan olduğu dönemde ABD'den SİHA istemeye gittiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burun kıvırdılar. 'Biz NATO'da beraberiz, terörle mücadele ediyoruz. Bize destek vermeyecek misiniz' dedik. Bize 2 günlüğüne İHA verdiler. Bize lazım olan da SİHA'ydı. Ama sağ olsunlar, bu muameleleriyle önümüzü açtılar.' dedi.



