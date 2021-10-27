Ekonomi Baykar İhracat sözleşmesi tamamlandı diyerek duyurdu Türkiyeden SİHA satın alan ülke sayısı 13 oldu
SAVUNMA SANAYİ

Baykar 'İhracat sözleşmesi tamamlandı' diyerek duyurdu: Türkiye'den SİHA satın alan ülke sayısı 13 oldu

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) bir ülkeye daha ihraç edilecek. Baykar Savunma'dan yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Baykar İhracat sözleşmesi tamamlandı diyerek duyurdu: Türkiyeden SİHA satın alan ülke sayısı 13 oldu
Bayraktar TB2 SİHA

Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve terörle mücadele operasyonlarında elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lar bir ülkeye daha ihraç edilecek.

İHRACAT SÖZLEŞMESİ TAMAMLANDI

SİHA'ların geliştiricisi Baykar Savunma tarafından yapılan açıklamada, "Bir ülkeyle daha Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık." denildi.

13 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu.

Kırgızistan Türkiye'den SİHA satın aldığını açıkladı
EKONOMİ
Kırgızistan Türkiye'den SİHA satın aldığını açıkladı

KIRGIZİSTAN SATIN ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın aldıklarını açıklamıştı.

Rus basınına konuşan Tashiev, "Sadece beş ülkede bu ekipmandan var ve Kırgızistan da bu ülkeler arasına katılacak." dedi.

Baykar Savunma hangi ülke ile anlaşma sağlandığına dair henüz bir bilgi vermedi. TB2 SİHA'lar; Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya gibi ülkelerin envanterinde yer alıyor.

Selçuk Bayraktar: TB2 SİHA'yı TSK'ya teslim ettik ilk rahatsızlık bazı siyasilerden geldi​
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Selçuk Bayraktar: TB2 SİHA'yı TSK'ya teslim ettik ilk rahatsızlık bazı siyasilerden geldi​
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar katıldığı canlı yayında, Bayraktar TB2 SİHA'nın yapım süresinde yaşananları anlattı. Projenin gizli yürütüldüğünü vurgulayan Bayraktar, 'Türk Silahlı Kuvvetleri için terörle mücadelede büyük üstünlük sağlayacak teknolojiyi teslim ettik ama ilk rahatsızlık sesi bazı siyasilerden geldi. Neden rahatsız oldular anlamadık.' dedi.

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