Baykar 'İhracat sözleşmesi tamamlandı' diyerek duyurdu: Türkiye'den SİHA satın alan ülke sayısı 13 oldu

Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve terörle mücadele operasyonlarında elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lar bir ülkeye daha ihraç edilecek.

İHRACAT SÖZLEŞMESİ TAMAMLANDI

SİHA'ların geliştiricisi Baykar Savunma tarafından yapılan açıklamada, "Bir ülkeyle daha Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık." denildi.

Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık.



Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/YNeBvrDXlN — BAYKAR (@BaykarTech) October 27, 2021

13 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu.

EKONOMİ Kırgızistan Türkiye'den SİHA satın aldığını açıkladı

KIRGIZİSTAN SATIN ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın aldıklarını açıklamıştı.

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Rus basınına konuşan Tashiev, "Sadece beş ülkede bu ekipmandan var ve Kırgızistan da bu ülkeler arasına katılacak." dedi.

Baykar Savunma hangi ülke ile anlaşma sağlandığına dair henüz bir bilgi vermedi. TB2 SİHA'lar; Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya gibi ülkelerin envanterinde yer alıyor.