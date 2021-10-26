Rus vekilden Bayraktar TB2 yorumu: Bizi AliExpress’ten alınan malzemelerle yapıldığına inandırdılar

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre; Ukrayna’ya ait Bayraktar TB2 SİHA’lar, Donbass’ta bulunan Granitnoye köyündeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını hedef aldı.

Batarya, Bayraktar’dan atılan füze ile imha edildi. Rus yanlısı güçler ise pozisyonlarını bırakarak kaçtı.

RUS VEKİLDEN TB2 YORUMU

Bunun üzerine açıklamada bulunan Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev "Bizi, bu İHA’ların (TB2) makineli tüfekle vurulabileceğine, rolünün abartılmaması gerektiğine ve AliExpress’ten alınmış ucuz malzemelerle yapıldığına inandıran 'uzmanların' fikrini merak ediyorum." dedi.

Topçu bataryasının vurulma anı

Eski Rus paralı asker Vladlen Tatarsky ise "Aptallar sürüsü bitmiyor. Askerler hayatta olduğu için Bayraktar TB2 kötüymüş. O zaman acaba bunu yazanlar füze geldikten sonra gidip o topçu bataryasının başında durabilir mi bakalım?" ifadelerini kullandı.

REKLAM

DÜNYA Ukrayna'da bağımsızlık kutlamalarına Bayraktar TB2 damgası