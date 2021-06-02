Ekonomi Kocaelide Forda özel endüstri bölgesi
OTOMOTİV

Kocaeli'de Ford'a özel endüstri bölgesi

Cumhurbaşkanı Kararı ile Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele ilçelerinde belirlenen alan, "Ford Otomotiv Sanayi AŞ Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

Haber Merkezi AA
Gölcük ve Başiskelede belirlenen alan Ford Otomotiv Sanayi AŞ Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi
Foto/arşiv: Ford üretim tesisi

Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele ilçelerinde belirlenen alanın, "Ford Otomotiv Sanayi AŞ Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele ilçelerinde belirlenen alan, "Ford Otomotiv Sanayi AŞ Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanı Kararı'yla İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ait "Teknopark İstanbul-2" alanının sınır ve koordinatları da değiştirildi.

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