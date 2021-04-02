Ekonomi Cumhuriyet altını 3 bin lirayı geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Cumhuriyet altını 3 bin lirayı geçti

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 453,20 liradan tamamladı. bugün kapanışta çeyrek altın 734 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 6 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşıda altın fiyatları
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 734 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 6 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 453,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 451,80 452,00 453,00 453,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.977,00 2.998,00 2.985,00 3.006,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 412,00 416,00 413,20 417,20
  • Lira(Tam) Ziynet 2.909,00 2.929,00 2.917,00 2.937,00
  • Yarım Ziynet 1.455,00 1.465,00 1.459,00 1.469,00
  • Çeyrek Ziynet 727,00 732,00 729,00 734,00

Çöpte altın ve para dolu çanta buldu: 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti
FOTOĞRAF 6
Title
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde evinden bir fırına simit almak için çıkan Nizamettin Kaya, yolda yürürken çöp konteynırının yanında içi nakit para ve ziynet eşyası dolu bir çanta buldu.
Title
İnsanlık ölmemiş dedirten Kaya, konteyner yanından aldığı çantayla çevre esnafı tek tek gezerek sahibine ulaşmak istedi. Kendisi çözüme ulaşamayınca da önce bölgede görevli bekçilere, ardından polise haber verdi.
Title
İyi insanlar çok var. Ancak böyle olaylar iyi insanlara çok az denk geliyor diyen Nizamettin Kaya, “Sabah eşime simit almak için evden çıktım. Fırına doğru yürürken yerde bu çantayı buldum. Cadde üzerinde bulunan dükkanları dolaşarak sahibini sordum. Sonrasında bekçi arkadaşların yanına geldim. Bekçi arkadaşlarla beraber çantayı açtığımızda içinde bir miktar para ve altın olduğunu gördüm. Asıl sahibini bulmak için miktarını söyleyemiyorum. Ancak tahminime göre yüklü miktarda altın ve para var. Çantayı polislere teslim ediyoruz. İyi insanlar hayatımızda var. Ancak böyle olaylar. iyi insanlara çok az denk geliyor” ifadelerini kullandı.
Title
Nizamettin Kaya, içi para ve ziynet eşyası dolu çantayı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.
Title
Title
Çöpte altın ve para dolu çanta buldu: 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti
Bursa'da fırından simit almaya giderken çöp konteyneri yanında içi para ve ziynet dolu çanta bulan vatandaş "insanlık ölmemiş" dedirtti. Polis ekipleri çok sayıda bilezik ve yüklü miktarda nakit para bulunan çantanın sahibini arıyor.
Abone Ol Google News
Bugüne kadar hiç vaka görülmedi

Bugüne kadar hiç vaka görülmedi

Turuncu şehirdeki mavi köyün sırrı.
Hırsızlar bu otomobili istiyor

Hırsızlar bu otomobili istiyor

​1993 model araba için evinden taşınmak zorunda kaldı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İBB ajans belediyeciliği yapıyor

Deliorman'ın gururu

Deliorman'ın gururu

​4 Nisan'daki seçimlerde İlter Beyzatov da aday.

Maçın hakemi değişti

Maçın hakemi değişti

833 gün sonra Galatasaray maçını yönetecekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.