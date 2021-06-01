Ekonomi Gübretaş tüm zamanların üç aylık hasılat rekorunu kırdı
İŞ DÜNYASI

Gübretaş tüm zamanların üç aylık hasılat rekorunu kırdı

2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin rakamlarını paylaşan Gübretaş, tüm zamanların üç aylık hasılat rekorunu kırarken, karlılık bazında son 7 yılın en iyi ilk çeyrek sonuçlarına ulaştı. Şirketin yılın ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı ise 123 milyon TL olarak gerçekleşti. Üç aylık verilere ilişkin konuşan Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı "Yakaladığımız bu başarı ivmesini sürdürerek önümüzdeki dönemlerde de rekorlar kırmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
​Gübretaşın ilk çeyrek net karı 123 milyon TL oldu
Foto/arşiv

Gübretaş'ın yılın ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 123 milyon TL olarak gerçekleşti.

Gübretaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, yılın ilk çeyreğini yükselişle tamamladı.

Gübretaş, yılın ilk 3 ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Salgın dönemi boyunca tarımsal üretimin sürekliliği için üstlendiği kesintisiz ürün tedariki politikasıyla sektördeki öncü rolünü pekiştiren şirket, yılın ilk çeyreğinde de 2020'de yakaladığı başarılı ivmeyi sürdürdü.

Açıklanan sonuçlara göre, bu yılın ilk 3 aylık döneminde çeşitli bileşimlerdeki katı, sıvı ve toz gübrelerde 235 bin ton üretim gerçekleşti. Aynı dönemde toplam satış miktarı, geçen yıla göre yaklaşık 100 bin ton artış ile 879 bin tona yükseldi.

Gübretaş'ın konsolide net satış geliri 2 milyar 300 bin TL olarak gerçekleşirken, ana ortaklığa isabet eden konsolide net dönem karı geçen yılın ilk çeyrek sonucuna göre yüzde 40 artışla 123 milyon TL seviyesine erişti.

Söz konusu rakamlarla Gübretaş, tüm zamanların 3 aylık hasılat rekorunu kırarken, karlılık bazında son 7 yılın en iyi ilk çeyrek sonuçlarına ulaştı.

Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı
Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı

"Rekor rakamları, 2021'in ilk çeyreğinde de sürdürmenin memnuniyeti içerisindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, salgın sürecinde Gübretaş'ın üstlendiği büyük sorumlulukla üreticiye kesintisiz gübre tedarik ettiğini, tarımsal üretimde devamlılığın sağlanıp gıda güvenliğinin güvenceye alındığını aktardı.

Yumaklı, şirketin üstlendiği öncü rolün finansal sonuçlarını olumlu yönde etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılında Gübretaş, tarımsal üretimin devamlılığı için gösterdiği üstün çabayla ülkemizdeki kimyevi gübre tüketiminin üçte birini tek başına karşılamış, yıl sonu bilançosunda şirket tarihinin rekor rakamlarına erişmişti. Geçtiğimiz yıl ulaştığımız bu rekor rakamları, 2021'in ilk çeyreğinde de sürdürmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Bitki besleme sektöründe salgının getirdiği kısıtlar ve zorluklar 2021 yılında da devam ediyor. Buna rağmen tedarik, üretim ve lojistik alanlarındaki stratejik planlamalarımız sayesinde yılın ilk çeyreğinde gurur verici bir finansal bilançoya eriştik. Ana ortaklığa isabet eden konsolide net dönem karımızı geçen yılki rakama göre yüzde 40 artırarak 123 milyon TL seviyelerine çıkardık. Türkiye faaliyetlerinde ise toplam 2 milyar TL net satış tutarına erişilerek tüm zamanların 3 aylık hasılat rekoru kırıldı. Yakaladığımız bu başarı ivmesini sürdürerek önümüzdeki dönemlerde de rekorlar kırmaya devam edeceğiz."

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