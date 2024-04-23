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Ekonomi

Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde: Yatırım uzmanlarından uyarı! İşte altın fiyatlarında son durum

Haftaya değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, haftanın ikinci gününde yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine kadar geriledi. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 416 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 190 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 690 liradan satılıyor. Altın piyasası aniden yükselişi yatırım uzmanı İslam Memiş tarafından değerlendirildi. Memiş, piyasada işlem yapan küçük ve büyük yatırımları ayrı ayrı uyardı.

Seren Som
11:23 - 23/04/2024 mardi
Güncelleme: 11:36 - 23/04/2024 mardi
AA
Arşiv
Arşiv
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,4 azalışla
2 bin 433
liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 2 bin 416 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 190 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 690 liradan satılıyor.


Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 2 bin 310 dolar seviyesinden alıcı buluyor.


  • Güncel altın fiyatları şöyle:
  • Gram altın: 2 bin 433 TL
  • Çeyrek altın: 4 bin 190 TL
  • Yarım altın: 8 bin 211 TL
  • Cumhuriyet altını: 16 bin 690 TL

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.


Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda yüzde 35 ve eylülde yüzde 65'le fiyatlanıyor.


Analistler, bugün dünya genelinde öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yanı sıra ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 330 ve 2 bin 370 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Bu düşüşler altın için alım fırsatı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşlerin altın için alım fırsatı olduğunu belirtirken jeopolitik konumda yaşanan sorunların altındaki geri çekilmeye neden olduğuna dikkat çekti. Memiş, benzer şekilde hafta sonu da haberlerin sürmesi durumunda gram altının 2700 lirayı görebileceğini aktardı.


'Korkan veya tedirgin olan varsa...

İslam Memiş "Ciddi bir manipülasyon masası var, neyin ne olacağı belli değil. Piyasada gergin bir bekleyiş var, diken üstünde, rahat nefes aldırmayacak" dedi. Memiş altın fiyatları için yaptığı analizinde 2 bin 300 doları ons altında destek seviyesi olarak belirlerken" düşüş eğilimi devam etmekte. Korkan veya tedirgin olan varsa yüzde 50 alım yapabilir. Beklemek isteyenler 2 bin 300 dolar destek seviyesini takip edebilir" ifadelerini kullandı.


Altın fiyatlarındaki bu geri çekilmenin geçici olduğunu belirten İslam Memiş,
"Orta ve uzun vadede değişiklik var mı? Tabii ki hayır. Gram altında yaz aylarında, düğün sezonunda özellikle temmuz, ağustos aylarında 3000 lira seviyesi, yıl sonuna kadar da 3500 lira seviyesi yine masada durmaya devam ediyor. Burada herhangi bir gerilme, revize ve düşüş ihtimali şu anda beklemiyorum"
dedi.

Altın alım zamanı ne zaman?

İslam Memiş gram altın yatırımcılarına da alım yapabilecekleri seviyeyi
"Gram altın yatırımcısına özellikle geçen hafta ons altını takip edin, 2.300 dolar seviyesinin altına sarkınca karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan alımlarınızı yapabilirsiniz"
dedi.

Orta doğudaki İran - İsrailgeriliminin ardından rekorlar kıran ve yükseliş trendinde olan ancak bir anda ters köşe yaparak değer kaybeden altın fiyatları için İslam Memiş
"Korkan, endişe duyan varsa alım yapabilir. Gece geç saatlerde ve hafta sonu yine jeopolitik gerilimlere dair haberler gelebilir. Fiyatları yeniden 2700 lira seviyesine fırlatabilir."
dedi.


Altın alacaklar dikkat! Alım fırsatı doğdu: Gram çeyrek ne kadar? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeni yıla hızlı başlamıştı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz düşürme patikasına her geçen gün yaklaşması altın fiyatları üzerinde volatiliteyi artırıyor. Bayram öncesi ons ve gram altın yeni rekorlara imza atmıştı. Altının fiyatı, İran-İsrail geriliminin yatışması sonrası gerileme eğilimene girerken uzmanlar altın alacaklar için son fırsat olabileceğini söylüyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 22 Nisan 2024 Pazartesi altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...


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