Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 2 bin 416 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 190 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 690 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 2 bin 310 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
- Güncel altın fiyatları şöyle:
- Gram altın: 2 bin 433 TL
- Çeyrek altın: 4 bin 190 TL
- Yarım altın: 8 bin 211 TL
- Cumhuriyet altını: 16 bin 690 TL
Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.
Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda yüzde 35 ve eylülde yüzde 65'le fiyatlanıyor.
Analistler, bugün dünya genelinde öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yanı sıra ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 330 ve 2 bin 370 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Bu düşüşler altın için alım fırsatı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşlerin altın için alım fırsatı olduğunu belirtirken jeopolitik konumda yaşanan sorunların altındaki geri çekilmeye neden olduğuna dikkat çekti. Memiş, benzer şekilde hafta sonu da haberlerin sürmesi durumunda gram altının 2700 lirayı görebileceğini aktardı.
'Korkan veya tedirgin olan varsa...
İslam Memiş "Ciddi bir manipülasyon masası var, neyin ne olacağı belli değil. Piyasada gergin bir bekleyiş var, diken üstünde, rahat nefes aldırmayacak" dedi. Memiş altın fiyatları için yaptığı analizinde 2 bin 300 doları ons altında destek seviyesi olarak belirlerken" düşüş eğilimi devam etmekte. Korkan veya tedirgin olan varsa yüzde 50 alım yapabilir. Beklemek isteyenler 2 bin 300 dolar destek seviyesini takip edebilir" ifadelerini kullandı.