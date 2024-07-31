FED'in faiz oranlarıyla ilgili alacağı kararlar, ekonomi ve finans dünyasında geniş yankı uyandırmakta. ABD Merkez Bankası'nın (FED) Temmuz ayı faiz toplantısı, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından, 31 Temmuz'da alınan faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. Peki Fed faizi indirecek mi, beklenti ne yönde? İşte, detaylar...
FED'in faiz kararları, küresel piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle yatırımcılar ve sıradan vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir. Özellikle enflasyon, işsizlik oranları ve ekonomik büyüme gibi makroekonomik göstergeler üzerinde doğrudan etkisi olan bu kararlar, farklı piyasalarda çeşitli yansımalar oluşturur. Peki, Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 FED TEMMUZ AYI FAİZ KARARI
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.
HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Fed üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi.
Fed üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi. Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022’den beri 11 kez faiz artırımına giderken, faizler 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı. Fed, mayıs ayındaki toplantıda da faiz oranlarını değiştirmezken son aylarda enflasyonun hedefe doğru ilerleme kaydetmediğini bildirmişti.
FED FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Powell, iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret etti. Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise Powell, "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi.
Kararlarını toplantıdan toplantıya alacaklarını yineleyen Powell, aynı zamanda bu kararların verilere dayalı olacağını vurguladı.
ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi Fed'in bir tarafı kayırdığına dair eleştiriler nedeniyle faiz oranlarını düşürmek istemeyeceği görüşlerinin de sorulduğu Powell, kararlarını gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine göre vereceklerini, siyasi düşünceleri dikkate almadıklarını kaydetti.
FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ NE ZAMAN?
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 2024