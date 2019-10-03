Ekonomi Günlük 950 bin kişiyi taşıyan metrobüsten yıllık 165 milyon dolar gelir elde ediliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Günlük 950 bin kişiyi taşıyan metrobüsten yıllık 165 milyon dolar gelir elde ediliyor

Günlük 950 bin kişiyi taşıyan metrobüsten yıllık 165 milyon dolar gelir elde ediliyor

2007 yılından bu yana İstanbullulara hizmet veren Metrobüs, son günlerde yoğunluk ve yaşanan aksamalarla dikkat çekiyor. Yapıldığı dönemde düşük maliyet, yüksek fayda ve hizmet anlayışıyla hayata geçirilen Metrobüs verdiği hizmet kadar cirosu ile de önem taşıyor.

Haber Merkezi IHA
Metrobüs, son günlerde yoğunluk ve yaşanan aksamalarla dikkat çekiyor.
Metrobüs, son günlerde yoğunluk ve yaşanan aksamalarla dikkat çekiyor.

Son günlerde yoğunluk, arazılar ve rötarları ile gündeme gelen Metrobüs sistemi dünyanın en büyük ve kalabalık şehirlerinden olan İstanbul’un ulaşımında özel bir yere sahip.

Günlük ortalama 950 bin kişiyi taşıyan metrobüs şehrin ulaşımının önemli bir yükünü kaldırıyor. Yapıldığı dönemde eleştirilen sistem, düşük maliyetle yüksek performans gözetilerek hayata geçirildi.

Mayıs 2006’da yapımına başlanan Topkapı-Avcılar hattı 17 Eylül 2007’de faaliyete girdi. Metrobüs 8 Eylül 2008’de Avcılar-Zincirlikuyu arasında hizmet vermeye başladı. 3 Mart 2009’da tamamlanarak hizmete giren üçüncü genişletme sonrasında Asya Yakası istikametinde, Avrupa Yakası’ndaki son durak olan Zincirlikuyu’dan ileriye, Asya Yakası’na seferler başladı ve sistem Söğütlüçeşme’ye kadar uzatıldı.

Metrobüs duraklarında aşırı yoğunluk: İstanbulluları isyan ettiren kuyruklar
GÜNDEM
Metrobüs duraklarında aşırı yoğunluk: İstanbulluları isyan ettiren kuyruklar

Günde yaklaşık 950 bin kişi taşıyor

  • Metrobüs D 100 karayolunun ortasında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli yolda günde yaklaşık 950 bin kişi taşıyor. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında faaliyet gösteren mevcut sistem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlıyor.

İHA
Yapıldığı dönemde düşük maliyet, yüksek fayda ve hizmet anlayışıyla hayata geçirilen Metrobüs verdiği hizmet kadar cirosu ile de dikkat çekiyor.

52 kilometre 44 durak ile Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arası 83 dakika

Metrobüs sistemi, toplam uzunluğu 52 kilometre ve 37’si Avrupa, 7’si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 duraktan oluşuyor. Kesintisiz, tek bir yol üzerinde seferlerin gerçekleştiği Metrobüs’te, farklı duraklar arasında sefer gerçekleştiren 8 farklı hat bulunuyor.

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında yolculuk süresi yaklaşık 83 dakika sürüyor. Haftanın her günü 24 saat süreyle hizmet veren metrobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT tarafından işletiliyor.

'Her şey güzel olacak diyorlardı, buyrun işte oldu'
OYNAT 00:16
'Her şey güzel olacak diyorlardı, buyrun işte oldu'
Son günlerde İstanbul'un birçok metrobüs durağında yoğunluk yaşanıyor. Yanan yoğunluk Milyonlarca İstanbulluyu isyan ettirdi. Altunizade durağında metrobüs bekleyen bir kadın 'Başa gelene kadar her şey güzel olacak diyorlardı. Buyrun işte oldu' diye tepki gösterdi.

Maliyetini 2,5 yılda çıkarıyor

Dört farklı etapta tamamlanan metrobüsün toplam maliyeti araçları da dahil yaklaşık olarak 400 milyon dolar oldu. Metrobüs’ün ortalama olarak yapılan bir hesapla günlük cirosu 450 bin dolar yıllık bazda ise toplam ciro yaklaşık 170 milyon dolar.

İHA
Metrobüs sistemi dünyanın en büyük ve kalabalık şehirlerinden olan İstanbul’un ulaşımında özel bir yere sahip.

545 araçla hizmet

Metrobüs filosunda 165 kişi kapasiteli 250 Capacity ve 160 kişi kapasiteli 295 Conecto tipi olmak üzere toplam 545 taşıt bulunuyor.

İstanbul'da 24 saat toplu ulaşım dönemi başlıyor
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İstanbul'da 24 saat toplu ulaşım dönemi başlıyor

Bir çok ödüle layık görüldü

Metrobüsün ’Sürdürülebilir Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde yapılan ulaşım organizasyonlarında layık görüldüğü birçok uluslararası bir çok ödülü de bulunuyor.

Metrobüsleri onlar temizliyor
FOTOĞRAF 15
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İstanbul'da toplu ulaşım hizmetinin en önemli ağlarından biri olan metrobüsler, her gün yapılan hummalı temizlik çalışmalarının ardından sefere başlıyor.
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Günde yaklaşık 1 milyon kişinin kullandığı 535 metrobüs, Hasanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü ve Edirnekapı'daki garajlarda görev yapan 250'nin üzerindeki görevlilerce temizleniyor.
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Metrobüsün dışında başlayan temizlik daha sonra iç tarafta devam ediyor. Tutamaçlar başta olmak üzere metal ve plastik tüm yüzeyler siliniyor.
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Haftada bir detaylı iç temizlik yapılan metrobüsler ayda bir de dezenfekte edici maddelerle arındırılıyor.
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Temizlik işlemlerinin ardından şoföre teslim edilen araç, İstanbulluların hizmetine sunuluyor.
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Taşeron firma çalışanlarınca yapılan temizlik çalışmaları İETT yetkililerince de denetleniyor. Akredite laboratuvarlara aldırılan numunelerle metrobüslerin temizliği yılda iki kez raporlanıyor.
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Metrobüs Garaj Müdürü Zeynel Albaş, İstanbulluların güvenli şekilde yolculuk etmeleri için 20.30'dan itibaren metrobüs garajlarında hummalı bir çalışma yapıldığını söyledi.
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Metrobüsleri günde 8 şoförün kullandığını, seferlerini tamamladıktan sonra araçların garaja bırakıldığını aktaran Albaş, burada öncelikle yakıt ikmallerinin yapıldığını belirtti.
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Daha sonra araçların temizliğe alındığını kaydeden Albaş, Metrobüslerimizi her gün temizliyoruz. Haftalık olarak detaylı temizlik yapıyoruz. Aylık olarak da dezenfektan işlemlerine tabi tutuyoruz. dedi.
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Cümlelerine, Bunlarla alakalı yılda iki kez akredite laboratuvarlara numune aldırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre vatandaşların güvenle metrobüslere binebileceklerini söyleyebiliriz. diye ekledi.
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Laboratuvarların bakteri ve küf, mantar, maya ölçümü yaptığını aktaran Albaş, Sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü'nün kapalı alanlar için sınır değerler olarak belirlediği rakamların 100 kat altında. İstanbul halkı, yaz kış metrobüslere güvenle binebilir. diye konuştu.
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Metrobüs hattındaki 43 istasyonda da 66 personel, sabah 06.00'dan gece 24.00'e kadar vardiyalı şekilde temizlik yapıyor. Yolcu yoğunluğu nedeniyle çalışmalarda çoğunlukla süpürge kullanılıyor.
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Metrobüsleri onlar temizliyor
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Metrobüsleri onlar temizliyor
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Metrobüsleri onlar temizliyor
Metrobüsleri onlar temizliyor
Günde yaklaşık 1 milyon kişinin kullandığı 535 metrobüs, Hasanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü ve Edirnekapı'daki garajlarda görev yapan 250'nin üzerindeki görevlilerce temizleniyor.


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