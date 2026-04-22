Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Yarı finale yükselen Gençlerbirliği'nin rakibi Samsunspor-Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılan taraf olacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 2-0 mağlubiyetle ayrıldı ve kupaya veda etti.
Gençlerbirliği'ne turu getiren golleri 51. dakikada Fıratcan Üzüm ve 83. dakikada Traore kaydetti.
Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Gençlerbirliği'nin rakibi Samsunspor-Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılan taraf olacak.
Ankara temsilcisi yarı final mücadelesini sahasında oynayacak.
31' Sane'nin sağ kanattan ortasında top Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Goutas'tan sekti. Meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önünde bulan Icardi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.
40' Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
51' Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm'ün golü ile maçta öne geçiyor. Pozisyonun devamında Adama Traore'den dönen topu iyi takip eden Fıratcan Üzüm, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Günay Güvenç'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.
52' Cihan Çanak'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Oğulcan Ülgün'ün kafa vuruşunda Günay Güvenç topa hakim olmayı başardı.
53' Mauro Icardi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta Erhan Erentürk topu kornere çelmeyi başardı.
79' Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda Erhan Erentürk topa hakim olmayı başardı.
83' Gençlerbirliği, Adama Traore'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Samed Onur'un ceza alanına gönderdiği ortasında Günay Güvenç'ten seken topa dokunan Adama Traore, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2.