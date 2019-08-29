Ekonomi İstanbulda 24 saat toplu ulaşım dönemi başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da 24 saat toplu ulaşım dönemi başlıyor

İstanbul'da 24 saat toplu ulaşım dönemi başlıyor

İstanbul'un yoğun hatları üzerinde hem metro hem de otobüs hatlarında kesintisiz ulaşım 30 Ağustos gecesi 00.30 itibarıyla başlayacak. Bu ulaşım, cuma-cumartesi geceleri saat 00.30-05.30 arasında sağlanacak.

Haber Merkezi AA
30 Ağustos'ta 24 saat ulaşım dönemi başlayacak.
30 Ağustos'ta 24 saat ulaşım dönemi başlayacak.

İstanbul’da 24 saat toplu ulaşım döneminin başlamasına ilişkin basın toplantısı yapıldı. 30 Ağustos gecesi saat 00.30 itibarıyla gece ulaşımına dönük metro ve otobüs hatlarında hizmet başlayacak. Özellikle sabah erken saatte işi için yola çıkanların hiçbir sıkıntı yaşamaması adına saat dilimini 00.30-05.30 olarak belirlendi.

6 METRO HATTINDA GECE ULAŞIMI

İlk etapta İstanbullulara M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, M2 Yenikapı-Taksim Hacıosman Metro Hattı, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı hizmet verecek.

Aynı zamanda gece hizmet verecek metro hatları, 8 İETT hattı ve metrobüs ile de entegre olacak. Gece boyunca hizmet veren 24 İETT hattı içinden metro ile entegre olacak hatlar 34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, 15F Beykoz-Kadıköy, 25G Sarıyer-Taksim, 40 Rumelifeneri/Garipçe-Taksim, E10 Sabina Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy, E3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu olacak.

ÇİFT TARİFE

Gece hizmet verecek bu metro ve İETT hatlarında seyahat edecek olan vatandaşlar, çift tarife basarak seyahat etme imkanı bulacak.

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