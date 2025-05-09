Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım'dan canlı yayında kiracıları kızdıracak açıklama: Kira fiyatları uygun

Son yıllarda hızlı artış gösteren konut fiyatları, kiraların da artış göstermesine neden oldu.Özellikle son 1 yılda konut fiyatları, enflasyonun altında artış gösterdi. Konut fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, ezber bozan bir açıklama geldi..Habertürk TV canlı yayınında, kira artışı ve enflasyon rakamları ele alındı. Sena Alkan'la ekonomi gündemini değerlendiren Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, canlı yayında yaptığı açıklamasıyla ezber bozdu..





Türkiye'de kiraların konut fiyatlarına göre uygun olduğunu belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:





Kiracıları kızdıracak bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de kiralar uygun. Konut fiyatlarına göre uygun.. Önce konut fiyatları gidiyor yukarı, kiralar onu izliyor.





Sena Alkan ise "Nasıl uygun, gelirimizin yarısı kiraya gidiyor." diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Yıldırım ise sözlerini şöyle devam etti:





Matematik hesapları bana diyor ki: Ev alma kiracı ol. Çünkü eve ödediğin paranın getirisi, son derece düştü.













MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 48,75





Öte yandan Mayıs 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Nisan 2025’te aylık enflasyon %3, yıllık enflasyon ise %37,86 olarak kaydedildi. Bu verilere göre, ev ve işyeri kiralarında uygulanacak yasal zam oranı %48,73 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay %51,26 olan kira artış oranına kıyasla hafif bir düşüş yaşanırken, kira sözleşmesi bu ay yenilenecek olanlar için yeni oran üzerinden hesaplama yapılacak.







