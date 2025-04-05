Kiracı evi ateş verdi 70 yaşındaki ev sahibi Sıdıka Durmuş gözyaşlarına hakim olamadı

Olay Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiracı olarak kalan bir şahsın henüz bilinmeyen nedenden dolayı evi ateşe verdi. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise yangına neden olduğu iddia edilen kiracıyı gözaltına aldı.