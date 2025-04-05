Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kiracı evi ateş verdi 70 yaşındaki ev sahibi Sıdıka Durmuş gözyaşlarına hakim olamadı

Kiracı evi ateş verdi 70 yaşındaki ev sahibi Sıdıka Durmuş gözyaşlarına hakim olamadı

12:545/04/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kiracı evi ateş verdi, 70 yaşındaki ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı
Kiracı evi ateş verdi, 70 yaşındaki ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı

Elazığ'da bir kiracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı oturduğu daireyi ateşe verdi. Olay sonrası kullanılamaz hale gelen evini görmeye gelen 70 yaşındaki Sıdıka Durmuş, gözyaşları içinde "Eşim sakat, ben yaşlıyım, bize kim yardım edecek" dedi.

Olay Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiracı olarak kalan bir şahsın henüz bilinmeyen nedenden dolayı evi ateşe verdi. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise yangına neden olduğu iddia edilen kiracıyı gözaltına aldı.


Yangın sonrası büyük acı yaşayan ev sahibi 70 yaşındaki Sıdıka Durmuş, eşiyle birlikte yılların emeğiyle kurdukları evlerinin küle döndüğünü dile getirdi. Durmuş, ''Evimi yaktılar. Eşim sakat, ben yaşlıyım. Evimizi yapacak maddi durumumuz yok. Her taraf yandı gitti. Bize yardımda bulunun" dedi.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




#Elazığ
#Ev sahibi
#Kiracı
#Sıdıka Durmuş
#Yangın
#Tartışma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS 2025 başvuruları ne zaman alınacak? DGS başvuru kılavuzu...