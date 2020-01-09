Ekonomi Halkbankta gümrük vergisi SMS ile ödenebiliyor Müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank'ta gümrük vergisi SMS ile ödenebiliyor!

Halkbank'ta gümrük vergisi SMS ile ödenebiliyor: Müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz

Halkbank'ın yeni uygulamasıyla, gümrük vergisi mükellefi firmalar ile mükellefleri adına işlem yapan gümrük müşavirliği firmaları, gümrük vergilerini SMS ile ödeyebileyecekler. Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, "Bu uygulama ile müşterilerimize önemli bir kolaylık sağlıyoruz." dedi.

Haber Merkezi DHA
Halkbank'ta gümrük vergisi SMS ile ödenebiliyor.
Halkbank'ta gümrük vergisi SMS ile ödenebiliyor.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, SMS ile gümrük vergisi ödeme uygulamasından yararlanmak isteyenlerin ilk olarak Halkbank şubelerinden veya Halkbank internet şubesinden bir defaya mahsus talimat vermeleri gerekiyor.

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Kullanıcılar verecekleri bu talimatta; ödemenin hangi hesaptan ve hangi cep telefonu numarasından gerçekleşeceğini bildiriyor. Halkbank'ın SMS kanalından yapılan ödemelerde Nakit Yönetimi Kredisi, Kredili Mevduat Hesabı ve Vadesiz Mevduat Hesapları kullanılabiliyor.

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'Müşterilere önemli bir kolaylık sağlıyoruz'

Bu uygulamayla vergi mükelleflerine, işlerini yürütürken zaman ve maliyet avantajı sağlamayı amaçladıklarını belirten Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Halkbank müşterilerinin sahip olduğu ayrıcalıkları artırmak üzere geliştirdiğimiz bu uygulama ile müşterilerimize önemli bir kolaylık sağlıyoruz."
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