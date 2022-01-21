Ekonomi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan İhracata doğru yönlendiren bir yola doğru girdik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: İhracata doğru yönlendiren bir yola doğru girdik

AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığının düzenlediği "Ekonomi Buluşmaları" toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Pandemiyle beraber özellikle dünyada ciddi bir daralma oluştu. 2020-2021 arasında dünya yüzde 3.1 oranında küçülürken, Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir" dedi. Gürcan, "Merkez Bankası faiz kararlarını düşürerek ekonomimizi ihracata doğru yönlendiren bir yola doğru girdik" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: İhracata doğru yönlendiren bir yola doğru girdik
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan

AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından "Ekonomi Buluşmaları; Sultangazi Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısı" düzenlendi. Sultangazi’deki toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin katıldı.

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ekonominin istihdamla daha da büyüyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

  • "Ekonomide pandemi sürecinden sonra Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin kararıyla istihdama dayalı ihracata öncelikleyen ve yatırımı büyüten ekonomi modeline doğru yönlendirdik. Merkez Bankası faiz kararlarını düşürerek ekonomimizi ihracata doğru yönlendiren bir yola doğru girdik. 2003-2020 arası küresel ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 3.4 seviyesinde büyüme kat etmiştir. Ancak pandemiyle beraber özellikle dünyada ciddi bir daralma olmuştur. 2020-2021 arasında dünya yüzde 3.1 oranında küçülmüştür. Ancak Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir. Çin de 2.5 oranında büyüyerek Türkiye ile beraber büyüyen iki ülkeden birisidir. Dünyadaki 3.1’lik küçülmeyi, özellikle gelişmiş ülkelerde 4.5’lik daralmayı ve Türkiye’deki 1.8’lik büyümeyi görebiliyoruz. Türkiye bunu kendine avantaj olarak almıştır. 2002 yılında Türkiye sıralamada dünyanın 18. Ülkesi Sıralamada bakıldığında İran, Sudi Arabistan, Güney Kore, Meksika gibi ülkelerin gerisinde kalmıştı. Ancak 2020 yılına geldiğimizde Türkiye 11. sıraya yükselmiş, İtalya, Meksika, İspanya gibi ülkeleri ardında bırakmıştır. Bu da ekonomimizin yaklaşık 15-20 yıl içinde ne kadar bir ivme kazandığını gösteriyor."


“Tekstil ve ayakkabı sektöründe önemli bir yerdeyiz”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe olarak ekonomide önemli bir yerde durduklarını belirterek, “Ekonominin ve hayatın zor olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Elbette bu yadsınamaz, ancak bu zorlukların hep birlikte gayret ederek, çözüm üreterek, istihdama yön vererek üstesinden gelebiliriz. Sultangazi bu çerçevede ciddi çalışan, ekonomiye değer katan İstanbul’un en önemli ilçelerinden birisi. Büyüklük itibarıyla 540 bin nüfusuyla İstanbul’un 7. büyük ilçesi, hem ayakkabı hem tekstil sektöründe birçok başarıya imza atmış, atmaya devam eden, başka alanlarda büyük gayret gösteren güzel bir ilçe. Ayakkabı sektörümüz çok güçlü. Spor ayakkabı üretiminin yüzde 75-80’ini karşılayan bir ilçeyiz. Tekstil sektöründe çok büyük atılımlar yapmış, ihracatçı duruma dönmüş iyi bir ilçeyiz” dedi.

Türkiye'de üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor
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Yalova'da bulunan tersanelerde 2021 yılında toplam 850 milyon dolar değerinde 48 yeni gemi üretildi. Ayrıca üretimde ve idari kadroda olmak üzere 2021 yılı içeresinde SGK verilerine göre 28 bin kişi istihdam edildi.
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Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Altınova'daki tersanelerin 2021 çalışmalarını değerlendirdi.
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Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, SGK verilerine göre, 2021 yılı son aylarında Yalova'da sektörümüzün üretim iş kollarındaki istihdamı 25 binin üzerinde olduğu, idari personelle birlikte bu sayının 28 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Uzun, \"Bu Yalova'nın toplam özel sektör istihdamının yüzde 41'i Altınova ilçesinde ise yüzde 82'sidir. 2021 yılında tesislerimizde; toplam 850 milyon dolar değerinde 48 yeni gemi üretilmiş ve teslim edilmiştir\" diye konuştu.
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2021 yılındaki çalışmalarını değerlendiren Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, \"2021 yılına yurt dışı bağlantılı işlerimiz nedeniyle daha 2019 Yılı sonunda haberlerini aldığımız ve tedbirler uygulamaya başladığımız Kovid 19 salgını ile mücadele ederek ve her türlü tedbirleri üst seviyede alarak üretim gücümüzü korumak azmi ile girdik. Alınan sıkı tedbirler ve çalışanlarımızın da zaman bilinç düzeylerinin ve kişisel dikkatlerinin artması sayesinde; tesisler içinde bir bulaşma sorunu yaşamadık.\" dedi.
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Erken teşhis ve filyasyon tedbirleri çok iyi uygulandı. 2021 yılı Yalova Altınova Tersane Bölgesinde; aldığımız yoğun pandemi tedbirlerine rağmen, tüm sektör çalışanlarının emek ve gayretleriyle başarılı bir yıl oldu. Üretim gücümüzü korumayı düşünürken, yıl içinde büyümeyi sağladığımızı fark etmek motivasyonumuzu arttırdı.\" açıklamalarında bulundu.
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SGK verilerine göre 2021 yılı son aylarında Yalova'da sektörün üretim iş kollarındaki istihdamı 25 binin üzerinde. Bölgede 28 bin kişiye istihdam sağlanmakta.
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2021 yılında tesislerde toplam 850 milyon dolar değerinde 48 yeni gemi (46 gemitekne ve 3 çelik yapı) üretilmiş ve teslim edilmiş, yıl boyunca havuzlarda, kızaklarda ve iskele rıhtımlarda toplam 1023 adet gemiye yaklaşık 500 milyon dolara yakın tutarda bakım onarım yapıldı.
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2022 yılına üretimi devam eden ve sözleşmesi yapılmış 84 yeni inşa sipariş girildi.
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Pandemi nedeniyle butik gemi siparişlerinin uzak doğudan Türkiye'ye geçmesiyle beraber, 2022 ve takip eden yıllarda yeni gemi inşa siparişlerinin artması ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanması hedefleniyor.
Türkiye'de üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor
Yalova'da bulunan tersanelerde dünyanın birçok yerine ihraç edilen gemilerin Türkiye ekonomisine kazandırdığı katkı miktarı toplam 850 milyon dolara ulaştı. Ayrıca tersane sektörüne ilişkin SGK verilerine göre 2021 yılı içerisinde 28 bin kişiye istihdam sağlandı.
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