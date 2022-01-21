Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: İhracata doğru yönlendiren bir yola doğru girdik

AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından "Ekonomi Buluşmaları; Sultangazi Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısı" düzenlendi. Sultangazi’deki toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin katıldı.

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ekonominin istihdamla daha da büyüyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ekonomide pandemi sürecinden sonra Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin kararıyla istihdama dayalı ihracata öncelikleyen ve yatırımı büyüten ekonomi modeline doğru yönlendirdik. Merkez Bankası faiz kararlarını düşürerek ekonomimizi ihracata doğru yönlendiren bir yola doğru girdik. 2003-2020 arası küresel ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 3.4 seviyesinde büyüme kat etmiştir. Ancak pandemiyle beraber özellikle dünyada ciddi bir daralma olmuştur. 2020-2021 arasında dünya yüzde 3.1 oranında küçülmüştür. Ancak Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir. Çin de 2.5 oranında büyüyerek Türkiye ile beraber büyüyen iki ülkeden birisidir. Dünyadaki 3.1’lik küçülmeyi, özellikle gelişmiş ülkelerde 4.5’lik daralmayı ve Türkiye’deki 1.8’lik büyümeyi görebiliyoruz. Türkiye bunu kendine avantaj olarak almıştır. 2002 yılında Türkiye sıralamada dünyanın 18. Ülkesi Sıralamada bakıldığında İran, Sudi Arabistan, Güney Kore, Meksika gibi ülkelerin gerisinde kalmıştı. Ancak 2020 yılına geldiğimizde Türkiye 11. sıraya yükselmiş, İtalya, Meksika, İspanya gibi ülkeleri ardında bırakmıştır. Bu da ekonomimizin yaklaşık 15-20 yıl içinde ne kadar bir ivme kazandığını gösteriyor."





“Tekstil ve ayakkabı sektöründe önemli bir yerdeyiz”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe olarak ekonomide önemli bir yerde durduklarını belirterek, “Ekonominin ve hayatın zor olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Elbette bu yadsınamaz, ancak bu zorlukların hep birlikte gayret ederek, çözüm üreterek, istihdama yön vererek üstesinden gelebiliriz. Sultangazi bu çerçevede ciddi çalışan, ekonomiye değer katan İstanbul’un en önemli ilçelerinden birisi. Büyüklük itibarıyla 540 bin nüfusuyla İstanbul’un 7. büyük ilçesi, hem ayakkabı hem tekstil sektöründe birçok başarıya imza atmış, atmaya devam eden, başka alanlarda büyük gayret gösteren güzel bir ilçe. Ayakkabı sektörümüz çok güçlü. Spor ayakkabı üretiminin yüzde 75-80’ini karşılayan bir ilçeyiz. Tekstil sektöründe çok büyük atılımlar yapmış, ihracatçı duruma dönmüş iyi bir ilçeyiz” dedi.

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