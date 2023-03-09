Hazine’nin eurobond ihracına üç kattan fazla talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İhraç miktarı 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 14 Mart 2023 tarihinde hesaplara girecek. 14 Mart 2029 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,375, getiri oranı yüzde 9,50 olarak gerçekleşti.