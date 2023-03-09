|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Hazine’nin eurobond ihracına üç kattan fazla talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihraç miktarı 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti.

14:19 . 9/03/2023 Thursday
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli bir tahvil ihracı için 8 Mart 2023 tarihinde Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İhraç miktarı 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 14 Mart 2023 tarihinde hesaplara girecek. 14 Mart 2029 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,375, getiri oranı yüzde 9,50 olarak gerçekleşti.

İhraca 200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 35’i Birleşik Krallık, yüzde 21’i ABD, yüzde 19’u Türkiye, yüzde 14’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Orta Doğu ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.




#eurobond ihracı
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Deutsche Bank
1 saat önce
default-profile-img
Hazine’nin eurobond ihracına üç kattan fazla talep geldi
AB Mart sonuna kadar 11 bin Ukrayna askeri eğitecek
Fransa'da nükleer santralde çatlak tespit edildi
En düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu
Gazeteci Abdülkadir Selvi'den Saadet Partisi seçmenine zor sorular
Bakan Yanık deprem bölgesinde kimliği belli olmayan çocuk sayısını açıkladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.