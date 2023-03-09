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Ekonomi

Ülker Bisküvi'den 195 milyon dolarlık kredi anlaşması

Ülker Bisküvi toplam 195 milyon dolar tutarında sendikasyon anlaşması imzaladı. Yüzde 20'si murabaha olan kredinin şirketin sürdürülebilirlik bağlantılı ilk kredisi olduğu da ifade edildi.

12:32 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ülker Bisküvi 35 milyon dolar ve 150 milyon euro dilimli olmak üzere toplam 195 milyon dolar tutarında sendikasyon anlaşması imzaladı.


Şirketten Çarşamba akşamı KAP'a yapılan açıklamada, Nisan 2023'de vadesi gelen 375 milyon dolar sendikasyon kredisinin geri ödenmesinin finanse edilmesi, şirketin finansal istikrarının, kısa ve orta vadedeki stratejilerinin güçlendirilmesi amacıyla temin edilen sendikasyonun 3 yıl vadeli olduğu belirtildi.


Açıklamada, yüzde 20'si murabaha olan kredinin şirketin sürdürülebilirlik bağlantılı ilk kredisi olduğu ifade edildi.

Sendikasyon anlaşması Bank of America, Coöperatieve Rabo Bank U.A. ve Emirates NBD Bank Capital Limited'in liderliğinde, JPMorgan Chase Bank, N.A. ve Sharjah Islamic Bank PJSC'nin katılımı ile 5 uluslararası bankayla imzalandı.



Kentsel dönüşüme giren evlere kira yardımı
Kentsel dönüşüme giren evlere kira yardımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz. İşte onun bedellerini ödüyoruz. Ben diyorum ki; vatandaşlarımıza, bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım ki; yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyuyabilelim.” derken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "2035'e kadar tüm Türkiye'de dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz." dedi. Evini kentsel dönüşüm ile yeniletenlere devlet kira yardımı da veriliyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay ödeniyor? Ketsel dönüşüm alanındaki evlerde kalan kiracılara kira yardımı yapılıyor mu? İşte il il kentsel dönüşüm kira yardımı tutarları.


#Ülker Bisküvi
#sendikasyon kredisi
#KAP
1 saat önce
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Ülker Bisküvi'den 195 milyon dolarlık kredi anlaşması
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