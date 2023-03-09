Ülker Bisküvi'den 195 milyon dolarlık kredi anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz. İşte onun bedellerini ödüyoruz. Ben diyorum ki; vatandaşlarımıza, bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım ki; yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyuyabilelim.” derken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "2035'e kadar tüm Türkiye'de dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz." dedi. Evini kentsel dönüşüm ile yeniletenlere devlet kira yardımı da veriliyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay ödeniyor? Ketsel dönüşüm alanındaki evlerde kalan kiracılara kira yardımı yapılıyor mu? İşte il il kentsel dönüşüm kira yardımı tutarları.