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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hijyen ürünlerinde ihracat rekoru kırıldı: En çok kolonya ihraç ettiğimiz ülkeler

Hijyen ürünlerinde ihracat rekoru kırıldı: En çok kolonya Almanya, Hollanda ve Suudi Arabistan'a ihraç edildi

Kovid-19 salgını dolayısıyla önemi artan hijyen ürünlerinin ihracatında yılın 8 aylık dönemde ihracat rekoru kırıldı. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "2019 Ocak-Ağustos döneminde 24,2 milyon dolar olan dezenfektan ihracat rakamı, bu yılın aynı döneminde 222,4 milyon dolara çıktı ve geçen yıla göre yüzde 815,75 büyüdü. İlk 8 aylık sabun ihracatımız ise yüzde 43,65 artarak 322 milyon dolara yükseldi" dedi. Pelister, "Ocak-ağustos döneminde kolonyayı en çok Almanya (4,8 milyon dolar), Hollanda (2,2 milyon dolar) ve Suudi Arabistan'a (1,1 milyon dolar) ihraç ettik" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 salgını dolayısıyla önemi artan hijyen ürünlerinin ihracatında yılın 8 aylık dönemde ihracat rekoru kırıldı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde dezenfektan ihracatı yüzde 815,75, kolonya ihracatı yüzde 228,99, sabun ihracatı da yüzde 43,65 arttı.

İKMİB açıklamasında görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kovid-19 ürünleri" diye de isimlendirilebilecek dezenfektan, kolonya ve sabunun ihracatta rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, "Hijyen ürünleri, medikal ürünler, ilaçlar, tıbbi cihazlar gibi pandemide öne çıkan birçok ürünü içinde barındıran kimya sektörümüzün stratejik önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor. Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olarak ülkemizin büyümesine önemli bir katkı sağlıyoruz. Ülkemizin ihracatından aldığımız pay her geçen yıl artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hijyen ürünlerine sipariş yağıyor: Türkiye hijyen ürünlerinde tercih edilen ülke oldu
EKONOMİ
Hijyen ürünlerine sipariş yağıyor: Türkiye hijyen ürünlerinde tercih edilen ülke oldu

Salgın dolayısıyla en çok ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinde, firmaların tam kapasite çalışarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettiğini aktaran Pelister, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Bu süreçte ilk 8 aylık rakamlara baktığımızda 2019 Ocak-Ağustos döneminde 24,2 milyon dolar olan dezenfektan ihracat rakamı, bu yılın aynı döneminde 222,4 milyon dolara çıktı ve geçen yıla göre yüzde 815,75 büyüdü. Bu yıl ağustos ayında dezenfektan ihracatı ise geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 365,78 artarak 3 milyon dolardan 14 milyon dolara ulaştı. Kolonya ihracatımız bu yılın ağustos ayında yüzde 298,73 artarak 1,93 milyon dolara ulaşırken, ilk 8 aylık dönemde yüzde 228,99 artarak 17,7 milyon dolara yükseldi. Bununla birlikte sabun ihracatımız da bu yıl ağustos ayında geçen yıla kıyasla yüzde 64,80 büyüdü ve 45,5 milyon dolara ulaştı. İlk 8 aylık sabun ihracatımız ise yüzde 43,65 artarak 322 milyon dolara yükseldi."

Boş şişeyle gelene kolonya bedava
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Boş şişeyle gelene kolonya bedava
Türkiye'de koronavirüs vakalarının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezefektan ürünlere yöneldi. Kocaeli'de bir esnaf bu durumu fırsat çevirenlere tepki olarak elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

"En çok kolonyayı Almanya, Hollanda ve Suudi Arabistan'a ihraç ettik"

Adil Pelister, dezenfektan ihracatında bu yıl ağustos ayında en fazla ihracatın ABD'ye yapıldığını, ABD'yi, İngiltere ve Fransa'nın takip ettiğini bildirdi.

Pelister, şunları kaydetti:

  • "Ocak-ağustos döneminde en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise 34,4 milyon dolar ile İngiltere ilk sırada yer alırken, 23,5 milyon dolar ile ABD ikinci ve 20,9 milyon dolar ile Almanya üçüncü sırada yer aldı.
  • Kolonya ihracatında bu yıl ağustos ayında en çok Irak'a ihracat yaparken, onu Almanya ve Türkmenistan takip etti. Ocak-ağustos döneminde ise kolonyayı en çok Almanya (4,8 milyon dolar), Hollanda (2,2 milyon dolar) ve Suudi Arabistan'a (1,1 milyon dolar) ihraç ettik. Sabun ihracatında da yine bu yıl ocak-ağustos döneminde ilk 3'te yer alan ülkeler İngiltere (35,7 milyon dolar), Irak (32,6 milyon dolar) ve ABD (28,1 milyon dolar) oldu. Ağustos ayında ise ABD, Irak ve İngiltere en fazla ihracat yaptığımız ülkeler oldu."

50 yılda biriktirdiği 3 bin şişe kolonyayı dağıtıyor
FOTOĞRAF 19
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Türk kültüründe çok önemli bir yeri olan, bayramlardan kız istemelere, hasta ziyaretlerinden misafirlere kadar ikram ve hediye edilen kolonya son aylarda koronavirüs salgınıyla mücadelede öne çıktı.
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Dezenfeksiyon amaçlı olarak sıkça kullanılan ve yok satan kolonyayı Samsun'da yaşayan Necmi Hopaç, koleksiyona dönüştürdü. 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonyayı evinin bir odasında biriktiren Hopaç, koleksiyonundaki şişeleri koronavirüs nedeniyle yakınlarına hediye etmeye başladı.
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500 ŞİŞE KOLONYA DAĞITTIM​​ <br><br>Limon, incir, mandalina, çiçek, zeytin, tütün gibi çeşitli kolonyaları yıllarca satın aldığını anlatan Hopaç, Evimde bir odayı kolonyalarıma ayırdım. Duyanlar evime gelip odayı ziyaret ediyorlar. Özellikle koronavirüs nedeniyle tanıdıklarım yakınlarım benden kolonya istedi. Yaklaşık 500 şişe kolonyayı koronavirüs nedeniyle hediye edip, dağıttım dedi.
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EŞİMDEN GİZLİ KOLONYA ALIP EVE GETİRİRDİM​​ <br><br>Kolonyaların şişelerinin de kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Hopaç, Farklı boyutlarda, renklerde, şekillerde şişelerde bulunan kolonyaları yıllarca biriktirdim. Kılıç şeklinde kolonya şişesi bile var. Benim eşim astım hastası olduğu için o kolonyayı sevmez. Ben ondan gizli kolonya alır eve getirirdim. Evimde kolonyaların olduğu odayı duyarlar merak ediyor, geliyor. Kolonyalarımı çocuk gibi severim. Odanın anahtarı bendedir odayı kilitlerim. Her gün odaya girerim kolonyalarıma bakarım. O kadar üstüne düşerim bu kolonyanın hastasıyım ben şeklinde konuştu.
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ÇOCUK SEVER GİBİ KOLONYA ŞİŞELERİNİ SEVER​​<br><br> Cihan Hopaç da babasının 50 yıldır hobi amaçlı olarak kolonya biriktirdiğini belirterek, Gittiği her yerden kolonya alıp biriktirdi. 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi. Evde canı sıkıldığı zaman kolonyaların bulunduğu odaya girer, kolonya şişeleriyle ilgilenir, çocuk sever. Hatta kolonya şişesi yanında uyur. Hayatı bu kolonyalar oldu. Evin her yerinde kolonya vardır. Bu evde para değil kolonya şişesi bulursunuz. Son 1,5 aydır yaklaşık 500 şişe kolonyayı koronavirüs nedeniyle dağıttık. Piyasada bulunmadığı için babamın bu hobisini bilenler arayıp kolonya istediler. Babam da arayan herkese kolonya hediye etti. Çok talep oldu dedi.
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50 yılda biriktirdiği 3 bin şişe kolonyayı dağıtıyor
Samsun'un Alaçam ilçesinde oturan 88 yaşındaki Necmi Hopaç (88), 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi. Evinin bir odasını kolonyalara ayıran Hopaç, koronavirüs nedeniyle son 1,5 ayda yaklaşık 500 şişe kolonyayı yakınlarına hediye etti.

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