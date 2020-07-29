Hijyen ürünlerine sipariş yağıyor: Türkiye hijyen ürünlerinde tercih edilen ülke oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türk hijyen üreticilerinin dünyada tercih edilen firmalar arasında olduğunu belirtti.

HAM MADDE SIKINTISI BİTTİ

Sektör olarak yurt içinden ciddi bir taleple karşılaştıklarını dile getiren Duran, "Üreticiler de ilk etapta ham madde temininde biraz sıkıntı çekti. Ham madde, ambalaj ve üretim noktasında Türkiye şu anda iç piyasaya fazlasıyla cevap verebilecek konumda. Bunun haricinde bu süreç dünyada başladığından beri Türkiye'ye bu salgının çok geç gelmesi, diğer ülkelerin özellikle hijyen konusunda ülkemizi tercih etmesinde ciddi bir avantaj sağladı" ifadelerini kullandı.

ÇİN YAVAŞ KALDI TÜRKİYE KAPTI

Hijyen ürünleri ihracatına değinen Duran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk hijyen üreticileri dünyada tercih edilen firmalardan. Çünkü gerek üretim gerek temin gerek teslim gerekse kalite noktasında güvenilir firmalar. Ayrıca pazara yakınlığımız da çok önemli bir faktör. Çin'in bu süreçte geride kalması bizim için avantaj oldu. Çin, pazara çok uzak olduğu için Türk firmaları hijyen ürünleri çok kısa sürede Avrupa, Arap ülkeleri gibi yakın coğrafyaya rahatlıkla ulaştırdı. Bu çalışmaların ilerleyen günlerde ihracat anlamında ekonomiye güzel yansımalarının olacağını düşünüyorum."

TERCİH EDİLEN ÜLKEYİZ

Dünyada salgının ilk günlerinden itibaren Türk hijyen üreticilerinin ihracat konusunda pozisyon almaya başladığına dikkati çeken Duran, "Yabancı alıcıların ciddi anlamda güvenini kazandık ve tercih edilen ülke olduk" şeklinde konuştu.

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