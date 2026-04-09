Hobi bahçelerinde imarsız hizmete son

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle, hobi bahçeleri üzerinden büyüyen kaçak yapılaşmaya karşı düğmeye basıldı. Düzenleme ile tarım arazileri üzerine kurulan izinsiz yapılara elektrik, su ve benzeri altyapı hizmetlerinin verilmesi engellenirken, bu alanların zamanla yerleşime dönüşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece yıllardır tartışılan 'altyapı götürülerek meşrulaştırılan kaçak yapılaşma' modeline son verilmesi amaçlanıyor. Düzenleme mayıs ayında Meclis Genel Kurulu'nda olacak.

MERAK EDİLEN SORULARIN CEVAPLARI

Yeni kanun teklifiyle, son yıllarda hızla yayılan hobi bahçelerine yönelik yeni kurallar getiriliyor. Düzenleme, özellikle tarım arazilerinin korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi hedefiyle hazırlanırken, altyapı hizmetlerinden arazi satışına kadar birçok alanda değişiklik öngörüyor. İşte yeni düzenlemede hobi bahçelerine ilişkin merak edilenler:

1- Hobi bahçeleri tamamen kaldırılıyor mu?

Düzenleme hobi bahçelerini doğrudan yasaklamıyor. Ancak tarım arazilerinin bu amaçla kullanılmasını ciddi şekilde sınırlandırıyor.

2- Neden böyle bir düzenlemeye gidildi?

Tarım arazilerinin küçük parçalara bölünüp hobi bahçesi adı altında satılması ve tarım dışı kullanılması yaygınlaştı. Düzenleme bu durumu engellemeyi amaçlıyor.

3- Hobi bahçeleri nasıl sınırlandırılacak?

Tarım arazilerinin, parsellenmesi, kooperatifler üzerinden satılması ve tarım dışı kullanılması engellenecek.

4- Kooperatifler üzerinden satış devam edecek mi?

Tarımsal amaç dışındaki kooperatiflerin arazi edinmesi yasaklanacak, tarımsal kooperatifler ise izinle faaliyet gösterebilecek.

5- Hobi bahçelerinde yapılaşma serbest mi?

Tarım arazileri üzerine yapılan izinsiz (kaçak) yapılar doğrudan hedef alınıyor. Bu kapsamda, konteyner, tiny house, bağ evi gibi yapılar dahil olmak üzere ruhsatsız ve tarım dışı kullanım amacı taşıyan tüm yapılar kaçak yapı olarak değerlendirilecek. Bu yapılaşmanın yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kanun mevcut yapıları değil yeni yapılan yapıları kapsayacak.

6- Elektrik ve su bağlanabilecek mi?

Yeni düzenlemeye göre, kaçak yapılara elektrik ve su aboneliği verilemeyecek. Yani, yeni yapılacak kaçak yapılar için abonelik alınamayacak ve bu tür yapılar resmi olarak tanınmayacak. Eskiden yapılar için böyle bir sorun olamyacak.

7- Mevcut abonelikler kesilecek mi?

Kanun teklifinde mevcut aboneliklerin kaldırılacağına dair açık bir hüküm bulunmuyor. Ancak düzenlemenin ruhu, kaçak yapıların desteklenmemesi ve yeni altyapı verilmemesi olduğu için uygulamada denetimlerin artması ve mevcut durumun yeniden değerlendirilmesi ihtimali tartışılıyor.

8- Altyapı hizmetleri tamamen yasak mı?

Yasak, sadece mevzuata aykırı yapılaşmalar için geçerli. Daha önce bazı bölgelerde fiilen sağlanan elektrik, su ve yol gibi hizmetlerin 'kaçak yapıyı meşrulaştırdığı’ eleştirisi vardı. Yeni düzenleme ile, bu tür dolaylı meşrulaştırmanın önüne geçilecek ve kamu kurumlarının altyapı götürmesi sınırlandırılacak.

9- Vatandaşlar nasıl etkilenecek?

Yeni hobi bahçesi almak zorlaşacak. Kaçak yapılaşmaya dayalı projeler riskli hale gelecek. Mevcut kullanıcılar için belirsizlik sürebileceği için geçiş düzenlemesinin yapılması bekleniyor.

10- Düzenlemenin amacı ne?

Düzenlemenin amacı, tarım arazilerini korumak ve kaçak yapılaşmayı önlemek olarak belirlendi. Düzenlemeyle spekülatif satışları engellenecek ve altyapı üzerinden oluşan 'fiili imar' etkisini ortadan kaldırılacak.



