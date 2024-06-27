Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024 mahsulü hububat alım fiyatlarının (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlendiği belirtilerek, "Verilecek fark ödemesi desteği ile birlikte üreticilerin eline ton başına makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 11 bin lira ve arpada 8 bin lira geçecek" ifadesi kullanıldı.