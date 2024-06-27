Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 6 Haziran 2024 tarihine kadar teslim edilen ürün bedellerinin, bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
TMO'nun sosyal medya hesabından hububat alım ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.
"Hayırlı ve bereketli olsun"
6 Haziran 2024 tarihine kadar TMO'ya teslim edilen ürün bedellerinin, bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarıldığı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Ödeme yapılan üreticiler SMS mesajı ile bilgilendirilmektedir. Ödemelere periyodik olarak devam edilecektir. Hayırlı ve bereketli olsun."
Pancar çiftçisine 709 milyon lira çapa avans ödemesi yapıldı
Öte yandan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ de pancar ekimi yapan üreticilerin 709 milyon lira çapa avanslarının, bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldığını bildirdi.
Şirketin sosyal medya hesabı X'ten çapa avans ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.
Pancar ekimi yapan üreticilerin 709 milyon lira çapa avanslarının bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldığı belirtilen paylaşımda, "Üreticilerimize bereketli olsun. Destek bizden üretmek sizden." ifadesi kullanıldı.