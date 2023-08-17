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Ekonomi

Hükümetin ikinci zam teklifine Kamu-Sen'den ilk tepki: Kamu işveren heyetinden yeni bir teklif bekliyoruz

Hükümetin açıkladığı ikinci zam teklifine Kamu-Sen'den ilk tepki geldi. Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ''22 ağustosa kadar görüşmeler devam edecek. Kamu işveren heyetinden yeni bir teklifi masaya getirmesini bekliyoruz. İnşallah bu rakamlar tekrar revize edilir. Bu rakamları biz müzakere edilebilir olarak görmüyoruz.'' dedi.

14:45 . 17/08/2023 Perşembe
DHA
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği ikinci zam teklifi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu işveren heyetinin ikinci teklifini 2024 ilk 6 ay için yüzde 15 ikinci 6 ay için ise yüzde 10, 2025 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak açıkladı.


Açıklanan rakamlara ilk tepki ise Kamu-Sen'den geldi.

''Başından söyleyeyim, bu teklifin kabul edilmesi mümkün değil. Bu rakamlar, çalışanların derdine derman olmaz.'' diyen Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ''22 ağustosa kadar görüşmeler devam edecek. Kamu işveren heyetinden yeni bir teklifi masaya getirmesini bekliyoruz. İnşallah bu rakamlar tekrar revize edilir. Bu rakamları biz müzakere edilebilir olarak görmüyoruz.'' dedi.




#Zam teklifi
#Kamu-Sen
#Önder Kahveci
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