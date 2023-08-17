Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikinci zam teklifini açıkladı.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor.
Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti.
2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.
Çağrı sonrası üçüncü toplantı ise bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı.
323 madde üzerinde uzlaşmaya varmıştık.
Geldiğimiz nokta itibariyle üzerinde uzlaşacağımız çok sayıda maddemizin bulunduğu gözükmektedir.
İkinci teklif olarak 2024 ilk 6 ay için yüzde 15 ikinci 6 ay için ise yüzde 10, 2025 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 rakamını açıklıyorum.
Zam pazarlığında anlaşma için son tarih 21 Ağustos.
Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek