Ekonomi İhracat ürünlerini taşıyan 940 metrelik en uzun tren yola çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracat ürünlerini taşıyan 940 metrelik en uzun tren yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan-Kazakistan-Türkmenistan ve Özbekistan’a götürecek olan 82 konteynerden oluşan 940 metrelik dev trenin Kars’tan Gürcistan’a doğru hareket ettiğini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, ihracat ürünlerini taşıyan trenin BTK hattının açılışından bu yana en fazla yükü taşıyan en uzun tren olduğunu da belirtti.

Haber Merkezi İHA
İhracat ürünlerini taşıyan 940 metrelik, 82 konteynerli yük treni kardeş ülkelere doğru yola çıktı.
İhracat ürünlerini taşıyan 940 metrelik, 82 konteynerli yük treni kardeş ülkelere doğru yola çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni nesil korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında birçok ülkenin dış ticaretinin büyük sekteye uğradığını aktardı.

Türkiye’nin tüm tedbirleri alarak, insan temassız olarak demir yolu üzerinden bölge ticaretinin sürdürülmesinde önemli rol üstlendiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Özellikle bu süreçte bölgedeki birçok ülke ticareti Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattı üzerinden yapmaya başladı. Şu anda da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında temassız ve yüksek dezenfekte işlemlerine tutularak demir yolunda önemli miktarda yük taşınıyor” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Kardeş ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a yüklerin Bakü Tiflis-Kars Demiryolu hattı üzerinden ulaştırıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, BTK hattının açılışından bu yana en fazla yükü taşıyan en uzun trenin de Kars’tan yola çıktığını bildirdi.

"Bu tren, Bakü-Tiflis-Kars hattında şu ana kadar işletilen en uzun tren olma özelliğini taşıyor"

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a kadar gidecek yükleri taşıyan trenin 82 konteynerden oluştuğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, İzmir, Adana, Mersin, Kocaeli ve Kütahya’da üretilen ihraç malzemelerini taşıyan trenin 940 metre uzunluğunda olduğunun altını çizerek, şunları aktardı:

"Bu tren, Bakü-Tiflis-Kars hattında şu ana kadar işletilen en uzun tren olma özelliğini taşıyor. Kars’tan hareket ederek ilk durağı olan Gürcistan’a doğru hareket etti. Hat üzerindeki diğer ülkelerde de yüklerini bırakarak 9 gün sonunda Özbekistan’a ulaşacak. Bu 9 günlük süreç içerisinde tüm yükleri ulaştırmış olacak. Yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle birçok ülke ihtiyaçlarını tedarik edemez oldu. Bu dev trenle, kardeş ülkelerimize Türk malı ürünlerle, ihtiyaçlarını da ulaştırmış olacağız. Trende temizlik malzemelerinden otomotiv sanayi ürünlerine kadar birçok kalem malzeme bulunuyor. Tabi ki, tüm taşıma işlemleri tamamen insan temassız ve yoğun dezenfekte işlemlerine tabi tutularak yapılıyor."

İhracat ürünlerini taşıyan 940 metrelik, 82 konteynerli yük treni kardeş ülkelere doğru yola çıktı.

"3 Mart’tan bugüne kadar İran’la 3 bin vagon ile 100 bin ton karşılıklı yük taşındı"

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanından sonra İran karayolu taşımacılığının durdurulduğunu, söz konusu karar sonrasında İran’ın ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra İran üzeri Asya ülkeleri ticaretinin de Bakü-Tiflis-Kars hattına kaydırıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Korona virüs gerekçesiyle, eşyaların ülke kara yolu geçişlerinde, sınırlama geldiği andan itibaren gerekli tedbirleri aldık. Bakü-Tiflis-Kars hattında seferlerin tekrar başlatıldığı 3 Mart’tan bugüne kadar İran ile karşılıklı yaklaşık 3 bin vagon ile 100 bin ton, Bakü-Tiflis-Kars hattından ise bin 350 vagon ile yaklaşık 55 bin ton taşıma yaptık” aktarımında bulundu.

İhracat ürünlerini taşıyan 940 metrelik, 82 konteynerli yük treni kardeş ülkelere doğru yola çıktı.

Koronavirüs somon balığına talebi arttırdı
EKONOMİ
Koronavirüs somon balığına talebi arttırdı
Abone Ol Google News
Hasta sayısı stabilleşti

Hasta sayısı stabilleşti

​Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden güzel haber.
Yasak sessizliği!

Yasak sessizliği!

Mega kentte yollar ve caddeler boş kaldı.
İkincitesti istiyorlar

İkinci
testi istiyorlar

​İşverenlerin talebi mücadeleye zarar veriyor.
İşe gitme çilesi

İşe gitme çilesi

Çalışmak zorunda olan İstanbullular yollarda kaldı.
En uzun<br>tren yola çıktı

En uzun
tren yola çıktı

​940 metrelik tren ihracat ürünlerini taşıyor.
Koronavirüs<br>orada üretildi

Koronavirüs
orada üretildi

​Nobel ödüllü doktor 'Bu konuyu çok iyi araştırdım' dedi ve duyurdu.

Türkçe isim <br>tercihini açıkladı

Türkçe isim
tercihini açıkladı

Shane Larkin merak edilen soruya cevap verdi.
Toplu mezar gibi

Toplu mezar gibi

​ABD'de korkunç koronavirüs gerçeği ortaya çıktı.
Erdoğan<br>Twitter'ı salladı

Erdoğan
Twitter'ı salladı

#GeceninErdoğanFotoğrafı Türkiye'nin gündemi oldu.
Türkiye'de<br>sessiz gece

Türkiye'de
sessiz gece

İşte Türkiye'nin farklı illerinden gelen sokağa çıkma yasağı fotoğrafları...
Korona ABD'de<br>sağlıkçıları vurdu

Korona ABD'de
sağlıkçıları vurdu

​Vaka ve ölümlerin yüzde 4'ünü oluşturuyorlar.
Türkiye'nin<br>yıldızı parladı

Türkiye'nin
yıldızı parladı

​Koronada sağlık sistemi çöken Avrupa'dan kaçanlar gelmek istiyor.
Toplu taşımada <br>model olduk

Toplu taşımada
model olduk

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tvnet yayınında anlattı.
Virüs bulaşsa bile...

Virüs bulaşsa bile...

İngiltere'de yaşayan Türk biyomühendis anlattı...
Felaket senaryosu

Felaket senaryosu

BM'den korkunç iddia: ​3 milyon kişi ölebilir.
Haydi<br>herkes balkona!

Haydi
herkes balkona!

​23 Nisan saat 21.00'da Türkiye inleyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.