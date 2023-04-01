İkinci el otomobilde Togg hareketliliği: Çok sayıda vatandaş aracını satışa çıkarmaya başladı

Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu da Togg’un geç kalınmış bir proje olduğunu söyleyerek, “Togg geç kalınmış bir proje. Dünya geneline baktığımız zaman İspanya’yı baz alırsak aynı konumda olmamıza rağmen onlar 50 yıldır araçlarını üretiyorlar ve her illerinin adına bir araç var. Durum böyle olunca bizim için otomotiv sektöründe bizim için geç kalınmış bir projeydi ama sonuç itibariyle güzel bir proje oldu. Togg’da elektrikliye geçilmiş olması, içten yanmalı motorların terk edilmiş olması kulvar farkını kurtarmış oldu. Aynı teknolojiyle üretime başlamamızın ciddi bir avantajı oldu ve doğru bir zamanda da girmiş olduk. Togg bütün ülkemizde ciddi bir heyecan oluşturdu. Hem kendi aracımız olması sebebiyle hem de ciddi donanımı ve teknolojisi kıyaslandığı zaman birçok arabanın üzerinde performansa sahip. Togg’un dünyada da ses getirecek bir marka olduğuna inanıyorum. Çünkü gerçekten fiyat kalite endeksinden baktığımızda doğru bir tasarımla güzel bir araç oldu” ifadelerini kullandı.