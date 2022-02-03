Ekonomi IMF, Pakistana bir milyar dolar kredi vermeyi onayladı
DÜNYA EKONOMİSİ

IMF, Pakistan'a bir milyar dolar kredi vermeyi onayladı

Pakistan Maliye Bakanı Shaukat Tarin, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ülkesine bir milyar dolar kredi vermeyi onayladığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
IMF, Pakistana bir milyar dolar kredi vermeyi onayladı
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IMF tarafından yapılan açıklamada da Pakistan ekonomisinin Kovid-19 salgınından kaynaklanan zorluklara rağmen toparlanmaya devam ettiği ancak dengesizliklerin derinleştiği ve risklerin ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kredinin, devlet harcamalarını dizginlemek, vergi tahsilatını artırmak ve merkez bankasını daha bağımsız hale getirmek için yapılan reformların ardından Pakistan'a yönelik hazırlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketinin bir parçası olduğu belirtildi.

2019'da imzalanan bir anlaşma uyarınca kredinin bir kısmının geçen yıl verilmesi bekleniyordu ancak Pakistan'ın şartlara uymasındaki gecikme nedeniyle ertelenmişti.

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