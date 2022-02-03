IMF, Pakistan'a bir milyar dolar kredi vermeyi onayladı

IMF tarafından yapılan açıklamada da Pakistan ekonomisinin Kovid-19 salgınından kaynaklanan zorluklara rağmen toparlanmaya devam ettiği ancak dengesizliklerin derinleştiği ve risklerin ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kredinin, devlet harcamalarını dizginlemek, vergi tahsilatını artırmak ve merkez bankasını daha bağımsız hale getirmek için yapılan reformların ardından Pakistan'a yönelik hazırlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketinin bir parçası olduğu belirtildi.

2019'da imzalanan bir anlaşma uyarınca kredinin bir kısmının geçen yıl verilmesi bekleniyordu ancak Pakistan'ın şartlara uymasındaki gecikme nedeniyle ertelenmişti.