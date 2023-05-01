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Ekonomi

IMF'den dünya piyasasına 'hızla artan faiz' uyarısı: Bankacılık sektöründeki kırılganlıkları ortaya çıkardı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, faiz oranlarındaki hızlı artışa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Pandemiden Ukrayna'daki savaşa son yıllarda bir dizi akıl almaz olay yaşandığını söyleyen Georgieva, düşük faiz oranlarından yüksek faiz oranlarına hızlı geçiş olduğunu belirtti. Georgieva, faiz oranlarındaki hızlı artışın finans sektöründeki kırılganlıkları ortaya çıkardığına işaret etti.

21:34 . 1/05/2023 Pazartesi
AA
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, hızla artan faizlerin bankacılık sektöründeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını söyledi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, hızla artan faizlerin bankacılık sektöründeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, faiz oranlarındaki hızlı artışın bankacılık sektöründeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını ifade etti.

Georgieva, Milken Enstitüsünce düzenlenen "Küresel Finansal Sistemin Durumu" başlıklı etkinlikte değerlendirmelerde bulundu.

"Sektör temsilcileri şoklara hazır olmalı"

Pandemiden Ukrayna'daki savaşa son yıllarda bir dizi akıl almaz olay yaşandığını söyleyen Georgieva, düşük faiz oranlarından yüksek faiz oranlarına hızlı geçiş olduğunu belirtti.

Georgieva, faiz oranlarındaki hızlı artışın finans sektöründeki kırılganlıkları ortaya çıkardığına işaret etti.

Bankacılık sektöründe daha fazla zayıflığın ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Georgieva, sektör temsilcilerinin şokları önceden tahmin etmesi ve meydana geldiklerinde harekete geçmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva

Bankalara 'faiz' tavsiyesi

Georgieva, ekonomik büyümenin yavaşladığını ancak enflasyonun istenilen kadar hızlı düşmediğini dile getirdi.

Enflasyonunun rahatsız edici bir şekilde merkez bankalarının hedefinin üzerinde olduğuna işaret eden Georgieva, bankaların faiz oranlarını eninde sonunda enflasyonu düşürecekleri bir seviyede tutması gerektiğini kaydetti.



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#Uluslararası Para Fonu
#Kristalina Georgieva
#Faiz Oranları
#Faiz
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