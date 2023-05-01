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Ekonomi

KARDEMİR’de 600 işçi alımı sevinci: Erdoğan'a teşekkür ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ.’ye (KARDEMİR) 600 işçi alım yapılmasına yönelik müjdesi sevinçle karşılandı.

13:15 . 1/05/2023 Pazartesi
IHA
KARDEMİR’de 600 işçi alımı sevinci

KARDEMİR’de 600 işçi alımı sevinci

Hak-İş Konfederasyonu Karabük İl Başkanlığı tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kent Meydanında tören düzenlendi. Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz tarafından günün anlam ve önemine binaen Atatürk Köşesine çelenk sunumu yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşan Başkan Yılmaz, KARDEMİR’e 600 işçi alımının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Yılmaz, “Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Dün KARDEMİR’e 600 işçi alımı müjdesi verdi. Bu KARDEMİR için büyük sorundu. Çünkü arkadaşlarımız 8’e 8 olarak çalışıyorlardı. Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle bu sorun çözülmüş oldu. Bu yolda bize destek olan Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’ye, milletvekili adaylarımıza KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanımız Alparslan Bayraktar’a ve cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



#KARDEMİR
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ.
1 saat önce
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