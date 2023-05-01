KARDEMİR’de 600 işçi alımı sevinci: Erdoğan'a teşekkür ettiler

Hak-İş Konfederasyonu Karabük İl Başkanlığı tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kent Meydanında tören düzenlendi. Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz tarafından günün anlam ve önemine binaen Atatürk Köşesine çelenk sunumu yapıldı.

Yılmaz, “Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Dün KARDEMİR’e 600 işçi alımı müjdesi verdi. Bu KARDEMİR için büyük sorundu. Çünkü arkadaşlarımız 8’e 8 olarak çalışıyorlardı. Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle bu sorun çözülmüş oldu. Bu yolda bize destek olan Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’ye, milletvekili adaylarımıza KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanımız Alparslan Bayraktar’a ve cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.