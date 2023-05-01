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Ticaret Bakanı Mehmet Muş Hak İş Hizmet İş Samsun Şube Başkanlığını ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş Hak İş Hizmet İş Samsun Şube Başkanlığını ziyaret etti. Muş ziyaretinde, "Hızlı çalışıyoruz. İnşallah Samsun’a hizmet için hep hızlı olacağız. Bugün Resmi Gazetede Samsunumuzun yeni serbest bölgesi yayınlandı. Türkiye’nin 5. büyük serbest bölgesi. Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkanı. Ve yıllık 1,5 milyar dolar ilave ihracat. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

17:18 . 1/05/2023 Pazartesi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş Hak İş Hizmet İş Samsun Şube Başkanlığını ziyaret etti.


Muş ziyaretinde,
"Hızlı çalışıyoruz. İnşallah Samsun’a hizmet için hep hızlı olacağız. Bugün Resmi Gazetede Samsunumuzun yeni serbest bölgesi yayınlandı. Türkiye’nin 5. büyük serbest bölgesi. Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkanı. Ve yıllık 1,5 milyar dolar ilave ihracat. Hayırlı olsun."
ifadelerini kullandı.




#Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı
#Mehmet Muş
#Samsun
24 dakika önce
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