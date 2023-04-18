Bakan Mehmet Muş: İrade olmayan yerde devlet yönetilmez

Bakan Mehmet Muş, partisinin milletvekili adayları ve partililer ile Samsun’un Terme ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu. Ülke yönetiminin işin ehline verilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Mehmet Muş, “Devlet idaresi, devleti yönetmek bir irade koymayı gerektirir. İrade olmayan bir yerde devlet idare edilmez. Bir küçük apartman sitesinin yönetiminde bile irade koymazsa oradaki yönetici apartmanı yönetemez. Kaldı ki 84 milyon nüfusu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden bahsediyoruz. 1 trilyon dolara yaklaşan ekonomik büyüklüğü, 700 milyarın üzerinde dış ticaret hacmi bulunan, 100 milyar dolara yaklaşan hizmet ihracatıyla devasa bir ülke burası. Dolayısıyla bu ülkenin idare edilebilmesi için memleketi yönetmeye talip olanın bu işin hakkını veriyor olabilmesi lazım. Her zaman deriz ya ‘Emaneti ehline teslim edin.’ Ehil burada duruyor, görüyorsunuz” diye konuştu.

Yönetimde tecrübenin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Bakan Muş, “Tecrübe karar vereceğiniz zaman önemli bir şeydir. Dünyada güç dengelerinin değiştiği, üretim merkezlerinin değiştiği bir dönemde, bu mücadelenin olduğu bir yerde memleketi emanet edeceğimiz kişinin bu tecrübe ve birikime sahip olması gerekir. Geçmişte sadece bir kurumu yönetip onun da bilançosunu zarara sürükleyen birisine koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni emanet edemeyiz” ifadelerini kullandı.

“Millet İttifakı ve HDP arasında pazarlık yapılmıştır”

Konuşmasında Millet İttifakı ile HDP görüşmelerine değinen Bakan Muş, açıklamasını şöyle tamamladı: “Millet İttifakı’nın seçimde PKK’nın desteğine ihtiyacı var. PKK’nın siyasi partisi kim? HDP. Bunu oturdular, konuştular HDP aday çıkartmadı, ‘Biz Kemal beyi destekleyeceğiz’ dediler. Burada bir pazarlık yapılmıştır. PKK’nın amacı ne? Türkiye’nin bir bölgesini bölmek. Şimdi ‘Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz’ diyor PKK’lılar. Kemal beyin seçilmesiyle alakalı ‘Bize bir milat olacak’ diyorlar. Atatürk biliyorsunuz 1919 yılında Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatmak için Samsun’a çıktı. Samsun bu sebeple önemli bir şehir. Samsun’da kurtuluş mücadelesi örgütleniyor, hazırlık yapılıyor. Erzurum ve Sivas Kongreleri toplanıyor. Peki, 100 yıl önce Samsun ne için uğraştı? Milli Mücadele’yi niye verdi madem biz Türkiye’nin bir bölgesini verecektik? 40 yıldır biz neyin mücadelesini veriyoruz? ‘Bunun adına özerklik diyebilirsiniz. Öz yönetim diyebilirsiniz’ diyor. Kim diyor bunu? Kemal Bey’in danışmanı Nuşirevan Elçi. CHP Genel Merkezi’nde Türk bayraklarını kaldırıp röportaj veren kişi.”