İşletmecilere 5G hizmetinde yerlilik şartı

Uraloğlu, 5G yetkilendirmesine yönelik olarak kamu kurumları ve özel sektörün görüşlerinin alınacağını, çalışmaların da koordineli şekilde yürütüleceğini bildirerek, şunları kaydetti: "İşletmecilere tahsis edilecek frekans bantları ve asgari değerleri, ihale zamanı, yetkilendirme süresi ile kapsama yükümlülükleri gibi hususlar belirlenecek. 5G yetkilendirmesi kapsamında üretici firmaların yerli üretim kapasiteleri de dikkate alınarak yerli ve milli ürünlerin kullanım oranlarının artırılmasına yönelik yükümlülükler tespit edilecek. Bakanlıkça, 5G yetkilendirme çalışmalarının yapılması, yerli ve milli ürün kullanımına ilişkin yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin strateji ve politika kararı alınacak."