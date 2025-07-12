İşletmecilere 5G hizmetinde yerlilik şartı

5G hizmetinde işletmecilere yerli ve milli ürün kullanma yükümlülüğü getirilecek. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 5G yetkilendirmesine yönelik kamu ve özel sektörün görüşlerinin alınacağını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G yetkilendirmesi kapsamında yerli ve milli ürünlerin kullanım oranlarının artırılmasına yönelik yükümlülükler getireceklerini bildirdi. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Uraloğlu, planda 5G teknolojisine ilişkin eylemlerin de öne çıktığına dikkat çekti.
STRATEJİ VE POLİTİKA KARARI ALINACAK
Uraloğlu, 5G yetkilendirmesine yönelik olarak kamu kurumları ve özel sektörün görüşlerinin alınacağını, çalışmaların da koordineli şekilde yürütüleceğini bildirerek, şunları kaydetti: "İşletmecilere tahsis edilecek frekans bantları ve asgari değerleri, ihale zamanı, yetkilendirme süresi ile kapsama yükümlülükleri gibi hususlar belirlenecek. 5G yetkilendirmesi kapsamında üretici firmaların yerli üretim kapasiteleri de dikkate alınarak yerli ve milli ürünlerin kullanım oranlarının artırılmasına yönelik yükümlülükler tespit edilecek. Bakanlıkça, 5G yetkilendirme çalışmalarının yapılması, yerli ve milli ürün kullanımına ilişkin yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin strateji ve politika kararı alınacak."