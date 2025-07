EN YAKIT, Miles&Smiles statü mili kampanyasına dahil oluyor

3 Haziran’da başlayan Statü Mili kampanyasına ek olarak; EN YAKIT kullanıcıları, yaptıkları harcamalardan normalde kazanılan Millerin 4 katı kadar Mil kazanacak. Üstelik kazanılan Millerin %50’si kadar Statü Mili de Miles&Smiles tarafından üyelere hediye edilecek. EN YAKIT Mil Kampanyası Temmuz ayı sonuna kadar, Miles&Smiles Statü Mili Kampanyası ise Eylül ayı sonuna kadar devam edecek. EN YAKIT kullanıcıları, Temmuz ayından sonra da şarj işlemlerinden Statü Mili kazanmaya devam edebilecekler. Kampanya kapsamında, Classic ve Classic Plus üyeleri her 1 kWh için mevcutta kazandıkları 1 Mil yerine 4 Mil, Elite ve Elite Plus üyeleri ise her 1 kWh için mevcutta kazandıkları 1,5 Mil karşılığında 6 Mil kazanacak. Her bir kullanıcı kampanya süresi boyunca en fazla 5.000 Statü Mili kazanabilecek.