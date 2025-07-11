Zarif, rahat ve sofistike yaz stiliyle Pitti’de Damat Tween rüzgarı

Damat Tween, Floransa’da düzenlenen dünyanın en prestijli erkek moda fuarı Pitti Uomo’da ipek, keten ve pamuk dokularla zarafeti rahatlıkla birleştirdiği ve yaz mevsimini sofistike deneyime dönüştürdüğü İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonu ile lüks erkek modasında geleceğin vizyonunu gözler önüne serdi.
Lüks erkek modasında global yolculuğunu başarı ile sürdüren Damat Tween, İlkbahar/Yaz 2026 Koleksiyonunu ilk kez Pitti Immagine Uomo fuarında sergiledi. Beş kıtadaki mağazalarıyla global büyümesi devam eden Damat Tween, fuarda İtalyan moda otoriteleri başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Amerika ile Uzak Doğu’dan gelen ziyaretçilerden övgü almayı sürdürdü.
Damat Tween ile köklerinden doğan bir yaz hikayesi…
Damat Tween İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonu, geçmişin köklerine sadık, geleceğe dönük; yalnızca giyilen değil, hissedilen bir yaz deneyimi sunuyor. Damat Tween, yazın ilk günleri için zarafeti rahatlıkla birleştiren üst düzey bir gardırop vadediyor. Doğanın zengin paletinden ilham alan silüetler, nefes alabilen pamuk, ipek ve keten dokularla yaz mevsimini sofistike bir deneyime dönüştürüyor.