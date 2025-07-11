Zarif, rahat ve sofistike yaz stiliyle Pitti’de Damat Tween rüzgarı

Lüks erkek modasında global yolculuğunu başarı ile sürdüren Damat Tween, İlkbahar/Yaz 2026 Koleksiyonunu ilk kez Pitti Immagine Uomo fuarında sergiledi. Beş kıtadaki mağazalarıyla global büyümesi devam eden Damat Tween, fuarda İtalyan moda otoriteleri başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Amerika ile Uzak Doğu’dan gelen ziyaretçilerden övgü almayı sürdürdü.