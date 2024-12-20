Damat Tween Bağdat Caddesi yılbaşı şıklığına sahne oldu

Lüks erkek giyimde dünyanın önde gelen markalarından birine dönüşen Damat Tween’in Bağdat Caddesi mağazasında düzenlenen Yılbaşı Özel Daveti, iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü ve başarılı isimlerini buluşturdu. Damat Özel Dikim koleksiyon yüzü Kerem Alışık’ın da katıldığı erken yılbaşı kutlamasında, konuklar DJ Berk Büyükakın’ın muhteşem performansı eşliğinde yeni yılın heyecanını ve coşkusunu hep birlikte yaşadı.





Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Onur Orakçıoğlu, İrfan Orakçıoğlu, Emir Orakçıoğlu.





Damat Özel Dikim’in yeni koleksiyonunun tanıtımının da yapıldığı davete, aralarında Ahu Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Onur Orakçıoğlu, İrfan Orakçıoğlu, Emir Orakçıoğlu, Cem Davran, İlker Ayrık ve Eliz Fındık’ın da olduğu pek çok ünlü isim katıldı.





Onur Orakçıoğlu, Kerem Alışık, Ahu-Süleyman Orakçıoğlu.





Orka Holding Yönetim Kurulu Başkan Süleyman Orakçıoğlu “Flagship mağazalarımızdan biri olan Damat Tween Bağdat Caddesi Suadiye’ye İstanbul’un Anadolu yakasındaki müşterilerimiz çok rağbet gösteriyor. Mağazamızda, Damat Özel Dikim hizmeti ile dünyanın en prestijli kumaş seçkisini eşsiz ve usta terzilik sanatıyla birleştiren ve smokin, takım elbise ve gömlek tasarımlarımız mevcut. Eşsiz tasarımlarımızla yaklaşan yılbaşı için de farkımızı ortaya koyuyoruz” dedi.





Kerem Alışık, Eliz Fındık ve Onur Orakçıoğlu.





Kerem Alışık “Moda geçer gider ama tarz kalır. Tarzınızı bir kıyafette anlatmak önemli. Damat da bu anlamda sadece bir moda markası değil, bir yaşam arkadaşı. Benim için doğru seçim. Damat Özel Dikim de kendine değer vermekle aynı şey” dedi.





İlker Ayrık, Kerem Alışık, Süleyman Orakçıoğlu, Onur Orakçıoğlu.





Damat Özel Dikim…

Damat Özel Dikim, dünyanın en prestijli kumaş seçkilerini eşsiz terzilik ustalığıyla bir araya getirerek müşterilerine tamamen kişiselleştirilmiş bir giyim deneyimi sunuyor. Müşterilerin vücut ölçülerine, tarzına ve tercih ettiği kumaşlara göre özel olarak hazırlanan takım elbiseler, smokinler ve gömlekler, sıfırdan tasarlanıyor. Damat Özel Dikim’in en önemli özelliklerinden biri olan “kişiye özel ölçü alımı ve kalıp çıkarma” süreci sonrasında Dünyanın en kaliteli kumaşları, malzemeleri ve aksesuarlarıyla, usta terzilerin dokunuşları bir araya getirilerek mükemmel bir hizmet sağlanıyor. Damat Özel Dikim hizmeti, Nişantaşı, Suadiye ve İstinye Park’taki Damat Tween mağazalarında siz değerli müşterilerini bekliyor.



