İsmailağa Derneği'nin kurban hisse bedeli açıklandı

Kurban bayramına sayılı günler kala vakıf ve derneklerin kurbanlık hisse bedelleri belli oldu. İsmailağa Derneği'nin de kurbanlık hisse bedeli 2000 TL olarak açıklandı.

İşte derneğin resmi sitesinde yer alan açıklamaların tamamı:

"İsmailağa Kurban Organizasyonu, İsmailağa Derneğine verdiğiniz vacib kurban vekaletlerinizin bağış olarak kesilip, İsmailağa Aşevinde yemek olarak, ayrıca talebe, medrese ve ihtiyaç sahiplerine 1 sene boyunca dağıtımını içermektedir.

Bağışınızı Havale/EFT yolu ile yapmak isterseniz; 2022 yılı için izinli kurban bağışı hesap numaralarımız:

Hesap Sahibi: İsmailağa Derneği

IBAN: TR190020500000777551000016

Hesap Numarası: 7775510-16

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İsmailağa Kurban Bağışınız

Bağışladığınız kurbanlar, Türkiye’nin en nezih kesimhanelerinde, vazifeli hoca efendilerimizin nezaretinde ehil kasaplar tarafından kesilerek, etleri bir sonraki kurban bayramına kadar aşevlerimiz ve ihtiyaç sahiplerinin et ihtiyacını karşılıyor. Sosyal yardım ekiplerimiz kurban etlerini sene boyunca ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar ulaştırırken, medreselere de pişmiş yemek olarak teslim ediyoruz.

İsmailağa Derneği olarak kurban bağışınız ile verdiğiniz vekalet kesildiği anda kesim yapıldığına dair sms ile bilgilendirme yapıyor, aynı gün kesim videolarını göndermeye başlıyoruz (Yoğunuk durumuna göre videoların size ulaşması ertesi günü bulabilecektir). Kesim yapıldığı anda alacağınız kısa mesaj sonrası bayram bitmeden kurban videonuz size ulaşıyor. Kurbanlarınız İsmailağa Derneği tarafından vazifelendirilen hoca efendiler nezaretinde kesilirken, çekimleri de yine İsmailağa Derneği vazifelileri tarafından yapılarak hazırlanıyor.

Bağış Kurban Vekâleti Nasıl Verilir?

Kurban bağışına dair vekâlet, her ne kadar bankadan ya da internet sitesinden bu amaçla gönderim yapılmasıyla yerine gelmiş olsa da İsmailağa Çağrı Merkezi'nde vazifeli hoca efendiler bağışçılarımızı arayarak tek tek sözlü vekâletlerini almaktadır.

Adak Kurban Bağışı

Kurban bayramında adak kurban bağışınız ve diğer nafile kurban bağışlarınız da usullerine uygun şekilde kesilebilmektedir. Tüm kurban bağışlarınızı bu dönemde de İsmailağa Derneği'ne yapabilirsiniz.

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Yurtdışından Kurban Bağışı

Yurtdışında yaşayan ve kurbanlarını bağış olarak kestirmek isteyenlerin arayışlarına da kuruluş olarak cevap veriyoruz. Kurban vekaletlerinizi özenle, İslâmî hassasiyetlere dikkat ederek, vazifeli hoca efendiler nezaretinde kesiyor, kesim anında vekalet sahibine bilgi mesajı gönderiyoruz. Ardından hızlı bir şekilde kurbanınızın vekaletlerin okunarak kesiminin yapıldığı videosunu hazırlayıp, yine cep telefonunuza bu videoyu gönderiyoruz.

Yurtdışında yaşayan ve İsmailağa Kurban Organizasyonunda vekaletle kurban bağışında bulunmak isteyen bağışçılarımızın aşağıdaki hesap bilgilerini kullanmalarını önemle rica ediyoruz."