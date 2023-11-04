İsrail'e ambargo neden yok: Z Raporu'nun Kasım 2023 sayısı bayilerde

Dünyanın Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesine yoğunlaştığı günlerde patlak veren Hamas-İsrail Savaşı Orta Doğu’da tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahip. Jeopolitik, ekonomik ve siyasi açıdan hassas dengelerin olduğu bölgedeki sıcak çatışmalar insanlık dramına yol açarken, olası tüm senaryolar bölgede hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteriyor.





KÜRESEL SİSTEMİN SİYONİZM’E KATKISI

Konuyu kasım sayısında kapağa taşıyan Z Raporu, bölgede ekonomik dengeleri de değiştirecek bir duruma gelen İsrail’in Filistin’e yönelik katliamlarının perde arkasına ışık tutuyor. Kadriye N. Tunçsiper imzasını taşıyan dosyada, savaşın olası jeopolitik ve ekonomik etkilerinin dünyadaki dengeleri değiştirecek potansiyelde olduğuna dikkat çekiliyor. “Dur: Yüzyıllık işgalin ekonomi politiği” başlıklı kapak dosyasında savaş ile ortaya çıkan siyasi ortam, ekonomik nedenler ve savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkileri inceleniyor. Savaşın siber dünyadaki etkileri, küresel ekonomik sistemin siyonizme finansal katkısı ve Rusya’ya ağır bir şekilde uygulanan ambargoların İsrail için neden uygulanmadığı sorgulanıyor.





ENERJİ, TURİZM VE TEDARİKE ETKİSİ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Prof. Dr. Beril Tuğrul, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Dinç, Dr. Seher Bulut, Lübnan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Habib Al Badawi ve Phillip Capital Yurtiçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan’ın analizlerine yer verilen kapak dosyasında; Doğu Akdeniz’de gaz mücadelesi, Süveyş Kanalı’nın durumu tartışılıyor. Küresel ekonomi kritik dönemeçte olduğu bir dönemde ortaya çıkan jeopolitik riskin; enerji piyasasına, turizme, tedarik zincirlerine ve yerel piyasalara etkileri de masaya yatırılıyor.





AVRUPA’NIN HASTA ADAMI

Avrupa ekonomisi, 2008 krizinin ardından pandemi ve Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle zor bir dönemeçten geçiyor. Kıtanın en büyük ekonomisi Almanya teknik olarak resesyona girerken, yaşlı kıta birçok konuda ABD ve Çin’in gerisine düşme tehlikesi ile karşı karşıya.



