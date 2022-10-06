İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi seçildi.

Dünyanın en büyük ve en yoğun havalimanlarından biri olmanın ötesine geçerek, misafirlerine benzersiz seyahat deneyimi sunan İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası arenada başarılarına bir yenisini daha ekledi. New York & Londra merkezli dünyaca ünlü lüks seyahat dergisi Condé Nast Traveler’ın okuyucuları, İGA İstanbul Havalimanı’nı dünyanın en iyi havalimanı seçti. Derginin her yıl açıkladığı listede iki yıl üst üste ikinci seçilen İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl birinciliğe yükselerek bir ilke imza attı.

OKUYUCULARIN OYUYLA ZİRVEYE

Dünyanın en önemli yayın gruplarından Condé Nast’ın; lüks seyahat konusunda kılavuzu, gezginlerin ilham kaynağı olan, dünyanın her bölgesinden okuyucusu olan seyahat ve yaşam dergisi Condé Nast Traveler, prestijli ödüllerden biri olan ve her yıl düzenli olarak yapılan “Okuyucuların Seçimi” anketinin sonuçlarını 4 Ekim’de açıkladı. Anketin sonucunda “Dünyanın En İyi Havalimanları” listesinde, İGA İstanbul Havalimanı liderliği Singapur Changi Havalimanı’ndan devraldı.

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48 MİLYON YOLCUYU AŞTIK

IGA CEO'su Kadri Samsunlu yaptığı açıklamada, "Pandemi bu projenin nazarı oldu. Havalimanı, açıldıktan bir süre sonra pandemiye yakalandı. O dönemde gerek bizim gerekse bayrak taşıyıcımızın THY'nin çevik yaklaşımının faydalarını bütün bu süreçte gördük. Bugün biz ve Türk Hava Yolları hem dirençli havayolu hem dirençli havalimanı olarak Avrupa'da en önlerde yer buluyoruz. Bu yaz Avrupa'da yaşanan gecikmelerde bizden kaynaklanan bir sorun olmadığı için etkilenmedik. Bugün itibarıyla yaklaşık 300 bin uçuşa geldik 48 milyon yolçuyu geçtik, sene sonunda 60 milyon yolcuyu aşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu açıldı