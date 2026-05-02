İstanbul’un nisan enflasyonu yüzde 3,7

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, nisan ayında perakende fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 3,74, toptan fiyatlar ise yüzde 4,32 arttı. Yıllık bazda artış oranı perakendede yüzde 36,83, toptanda yüzde 22,28 olarak kaydedildi. Veriler, kentte hem tüketici hem de üretici tarafında maliyet baskısının sürdüğüne işaret etti.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,09 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Mevsim geçişinin etkili olduğu bu kalemi yüzde 8,80 ile konut ve yüzde 6,49 ile haberleşme izledi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,57’lik artış dikkat çekerken, eğlence ve kültür grubunda sınırlı düşüş yaşandı. Konut ve haberleşmede kamu kaynaklı fiyat ayarlamaları, gıdada ise mevsim etkisi belirleyici oldu. Toptan eşya fiyatlarında en yüksek artış yüzde 10,62 ile mensucat grubunda gerçekleşti. İşlenmemiş maddeler ve kimyevi maddeler de güçlü artışlar kaydetti. Yıllık bazda ise en yüksek yükseliş yüzde 32,93 ile inşaat malzemelerinde görüldü. Bu tablo, üretim maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansımaya devam ettiğini ortaya koydu.