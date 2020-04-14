Ekonomi İthal tohum dönemi bitiyor Paranız olsa bile alamayacaksınız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İthal tohum dönemi bitiyor: Paranız olsa bile alamayacaksınız

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tohum ithalatında ortaya çıkan sorunların yerli tohum üreticileri için bir şans olduğunu belirterek, "2020'de paranız olsa bile tohum alamayacaksınız. Ülkeler tohum satışına kısıtlama getiriyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Yerli tohuma olan talep artacak.
Yerli tohuma olan talep artacak.

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı' başlatıldığını hatırlattı.

Söz konusu program kapsamında tohumda yüzde 75 hibe desteği verildiğine işaret eden Akcan, desteğin gıda arzının devamlılığı için önemli olduğunu söyledi.

Akcan, Türkiye'de sertifikalı tohum kullanımında yanlış yönlendirmeler yapıldığına dikkati çekti. İthal tohumların daha verimli ve kaliteli olduğu şeklinde bir düşüncenin hakim olduğunu ifade eden Akcan, fiyat avantajından dolayı da çiftçilerin ithal tohum tercih edebildiğini dile getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle tohum ithalatı yapılamayacağını vurgulayan Akcan, şöyle konuştu:

  • "2020'de paranız olsa bile tohum alamayacaksınız. Ülkeler tohum satışına kısıtlama getiriyor. Salgın nedeniyle meydana çıkan sorunlar yerli tohum üreticilerimiz için bir şanstır. Bu süreçte verilen tohum desteğiyle beraber, üreticilerimiz yerli ve milli tohumlarımızı daha çok kullanacak. Çiftçiler, bizim ürettiğimiz tohumların da en az ithal tohumlar kadar verimli ve kaliteli olduğunu görünce ithal tohumdan uzaklaşacak. Çiftçi yerli tohumu ürünlerini kendi gözüyle görüp anlarsa bir daha ithal tohum kullanmaz."

"YERLİ TOHUM FİRMALARI ÇİFTÇİLERLE DAHA ÇOK İLETİŞİM KURMALI"

Akcan, özellikle mısır, ayçiçeği ve pamuk tohumlarının ithal edildiğini belirterek, bu tür ürünlerde yerli ve milli tohumların kullanılmasının ülke tarımına ve ekonomisine katkılarının çok yüksek olacağını bildirdi.

  • Tohum ithal eden firmaların güçlü reklam ve pazarlama ağlarına sahip olduğuna dikkati çeken Akcan, özellikle bu süreçte yerli tohum üreticilerine çiftçilerle daha çok iletişim kurmaları tavsiyesinde bulundu.

Akcan, tüm dünyanın ve ülkenin zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, bu dönemde herkesin elini taşın koyması ve yerli üretimin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yerli tohum seferberliği
EKONOMİ
Yerli tohum seferberliği
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