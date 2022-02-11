Ekonomi İTO Başkanı Avdagiçten yatırımcı dostu bankalar istiyoruz çağrısı
İŞ DÜNYASI

İTO Başkanı Avdagiç'ten 'yatırımcı dostu bankalar istiyoruz' çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Her zaman söylüyorum, 'ekonomi dostu iş kanunu talep ediyoruz' diye. Bugün de ekonomi, yatırımcı dostu bankalar istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İTO Başkanı Avdagiçten yatırımcı dostu bankalar istiyoruz çağrısı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç

İTO'nun şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan İTO Başkanı Avdagiç, özel sektörün krediye erişiminde hükümete görev düştüğü kadar bankalara da sorumluluk düştüğünü belirtti ve finansmana erişimi genişletecek her girişimin, Türkiye ekonomisine üretim, yatırım, istihdam ve ihracat olarak geri döneceğini bildirdi.

Finansman konusunda Almanya’nın sanayileşme sürecine işaret eden Avdagiç, “Unutmayalım, sanayileşme sürecine en son giren Almanlar, bugün hala zirvede kalmayı başaran Alman kalitesini, Alman teknolojisini üretmişlerse, bunu sadece ne hükümetlerine ne de girişimcilerine borçluydu. Kendilerini işletmelerin ortağı olarak görev ve bu ödev ahlakıyla hareket eden bankalar sayesinde başardılar.

Yeri gelmişken, bankalar başta olmak üzere bunu bir kez daha hatırlayalım. Her zaman söylüyorum, 'ekonomi dostu iş kanunu talep ediyoruz' diye. Bugün de ekonomi, yatırımcı dostu bankalar istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, küresel ekonominin en büyük riskinin hala Kovid-19 kaynaklı riskler olarak görüldüğünü ifade ederek, “Çok hızlı bulaşma kabiliyeti olan Omicron varyantı yayıldıkça, ülkeler hareketlilik kısıtlamalarını yeniden uygulamaya başladılar. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları ve arz kesintileri de gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere birçok büyük ekonomide, kelimenin tam anlamıyla rekor enflasyona yol açıyor.” dedi.

"Fiyatlama davranışlarının makul düzeye ineceğine ve orta vadede piyasanın istikrar kazanacağına inanıyoruz”

Şekib Avdagiç, ekonomistlerin Çin'in gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan ve halen süren daralma ile özel tüketimin yavaşlamasını da küresel ekonomide büyümeyi sınırlayabilecek riskler arasında saydıklarını kaydetti.

Üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçişkenliğin Türkiye’de birçok ülkeye göre daha ılımlı bir seyir izlediğini belirten Avdagiç, “Sanayici ve üretici üstlendiği maliyet artışlarını, elinden geldiğince ‘makul oranlarda’ perakende satış fiyatlarına yansıtmaya çalışıyor. Bunun, elbette istisnaları olabilir. Ancak iş dünyamızın büyük ekseriyeti, makuliyet içinde hareket edip, 20 yıllık kazanımlarımıza sahip çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, “Bizim genel beklentimiz; küresel piyasalarda girdi fiyatlarında bu yıl yaşanacak geri çekilmenin, önümüzdeki dönemde enflasyonun seyri üzerinde olumlu bir etki oluşturacağı yönündedir. Ayrıca, dış ticaret dengesinde yaşanacak iyileşme de TL üzerindeki baskıyı hafifletecektir. Tüm bunların etkisiyle, önümüzdeki dönemde fiyatlama davranışlarının makul düzeye ineceğine ve orta vadede piyasanın istikrar kazanacağına inanıyoruz.” dedi.

“Potansiyelimizi yerli enerji seferberliğine dönüştürmeliyiz”

Avdagiç, enerji kısıntılarına karşı, mevcut yenilenebilir kaynak potansiyelimiz dikkate alındığında, hem enerji ihtiyacının tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklardan sağlama hem de dışa bağımlılığı ortadan kaldırma konusunda hızlanılması gerektiğini belirtti.

İTO Başkanı Avdagiç sözlerini şöyle tamamladı:

“10 yıl öncesine göre neredeyse ikiye katlanan kurulu güçte artışın tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlanmış olması sevindirici bir gelişmedir. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı yüzde 25'lerden yüzde 50'ye ulaştı. Aradan geçen 10 yılı aşkın sürede, lisanslı kurulu kapasite olarak doğal gazın payı yüzde 50'lerden yüzde 28'e kadar indi. Rüzgârda kurulu gücün payı yüzde 2'den 11'i aşan seviyeye, hidrolikte de yüzde 23'lerden yüzde 34'ün üzerine çıktı. Özellikle güneş enerjisinde, daha fazla kapasite oluşturabilecek potansiyelimiz var.

Sonuç itibarıyla son yıllarda Avrupa geneline göre çok daha büyük bir yenilenebilir kapasiteyi devreye alan Türkiye, enerjide kısa sürede dışa bağımlılığını ortadan kaldırabilecek güce sahiptir. Şimdi bu potansiyelimizi kararlı bir şekilde harekete geçirmeli, deyim yerindeyse yerli enerji seferberliğine dönüştürmeliyiz. Çünkü yenilenebilir enerjide kazanılacak ilave kapasite, enerji ithalatı faturasından kaynaklanan cari açığımızı da ortadan kaldıracaktır”

Cari açık aralık ayında 3,84 milyar dolar olarak gerçekleşti
EKONOMİ
Cari açık aralık ayında 3,84 milyar dolar olarak gerçekleşti

Çiftçiye gübre desteği: Yüzde 30 indirim
EKONOMİ
Çiftçiye gübre desteği: Yüzde 30 indirim

Sanayide çarklar dönüyor: Yüzde 14,4'e yükseldi
EKONOMİ
Sanayide çarklar dönüyor: Yüzde 14,4'e yükseldi
Emsal karar

Emsal karar

​Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' pahalıya patladı.
Dalında birtatlısı 50 lira

Dalında bir
tatlısı 50 lira

Dip fiyatı görmüştü ekonomiye kazandırılıyor.
MSB duyurdu

29 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İkinci el araç satıcıları zor durumda: Gelen giden ve arayan yok!

​Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

​Kaplıcaya gidecek olanlar dikkat: Artık SGK ödeyecek.

​Tarım Kredi'den gübre indirimi açıklaması

​Uzaktan kumandalı robot ile ilk kez görüntülendi.

​Sanayide çarklar dönüyor: Yüzde 14,4'e yükseldi
Elektrik faturaları<br>için kritik zirve

Elektrik faturaları
için kritik zirve

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.