Ekonomi Sanayide çarklar dönüyor Yüzde 14,4e yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayide çarklar dönüyor: Yüzde 14,4'e yükseldi

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 14,4 yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Sanayide çarklar dönüyor: Yüzde 14,4e yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020'nin aynı ayına göre yüzde 14,4 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2021'de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 14,28 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 arttı. Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 10,8 artacağı öngörülmüştü.

  • Öte yandan 2021 yılında tüm aylar itibarıyla takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişimlerde revizyona gidildi. TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Ortalama

2019 -7,6 -5 -1,7 -4,1 -1,7 -3,0 -1,2 -4,1 3,4 3,9 4,9 9,0 -0,5

2020 7,8 8,2 -1,6 -31,5 -18,5 -0,1 4,7 10,4 8,1 10,4 11,2 9,0 1,6

2021 11,4 8,8 16,7 66,1 40,7 24 9,6 13,9 9 8,5 11,3 14,4 17,47TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Ortalama

2019 -7,51 -4,97 -4,59 -1,16 -0,10 -9,51 -0,38 -1,71 4,14 2,77 4,14 9,95 -0,60

2020 7,65 11,25 -0,93 -31,13 -30,48 17,66 -0,65 16,18 11,31 9,59 8,65 12,26 2,18

2021 7,29 5,7 20,08 65,16 39,4 23,7 -1,5 20,02 8,87 5,34 14,57 14,28 16,44

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