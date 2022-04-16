İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ten enflasyon yorumu: Fahiş zamlar herkese zarar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, nisan ayı meclis toplantısında enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İTO Başkanı Avdagiç, enflasyona karşı alınan tedbirlerden daha etkili sonuçlar alınabilmesinde, nihai ürün fiyatlarına getirilen vergi indirimleri kadar, kaynakta maliyetleri aşağı çekecek tedbirlerin de önemli olduğunu söyledi. Gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinde girdi maliyetlerini düşürecek desteklerin, enflasyonla mücadeleye ciddi katkı vereceğini belirten Avdagiç, “Tarımsal ürünlerin üretiminde kullanılan enerji, gübre ve akaryakıt gibi girdilerde sağlanacak ilave destekler, bu dönemde özellikle etkili olacaktır ve enflasyonla mücadeleye büyük katkı verecektir” dedi.

Şekib Avdagiç

SADECE HÜKÜMETİN GÖREVİ DEĞİL

Avdagiç, imalat aşamasında ödedikleri KDV’leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması imkanı getirilmesinin önemli bir kolaylık olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Enflasyonla mücadeleye, sadece hükümetlerin görevi olarak bakmıyoruz. Bu mücadelede başarı ancak, tüm toplum kesimlerinin sorumluluğunda. Biliyoruz ki, enflasyonda piyasadaki fiyat gelişmeleri kadar, fiyatlara ilişkin beklentiler de önemli rol oynuyor. Paniğe kapılarak ileriye yönelik fiyatlama davranışlarını abartmak, beklenti marjlarını olağanın üzerine taşımak yarar değil, toplumun tüm kesimleri için zarar getirir.”

ENERJİNİN ODAĞINDA TÜRKİYE OLACAK

Dünyada enerji alanında dengelerin hızla değişmeye başladığı bir döneme girildiğinin de açıkça görüldüğünü vurgulayan Avdagiç, Avrupa’nın doğal gazda Rusya’ya bağımlılığı kırmak için giriştiği arayışlarda, Türkiye’nin stratejik bir rol üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi. Avdagiç, yenilenebilir kaynakların önemi ve aciliyeti öne çıkarken, diğer yandan da mevcut enerji kaynaklarında arz güvenliğini sağlamak için arayışların hızlandığına dikkati çekerek, “Görünen o ki, yeni enerji politikalarının odağındaki ülkelerden biri de Türkiye olacak” ifadesini kullandı.

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YATIRIM ÜSSÜ HALİNE GELİYORUZ

İTO Başkanı Avdagiç, tedarik ve lojistik avantajlarının sanayide, tarımda, taşımacılıkta ve enerjide Türkiye’ye gerçek anlamda bir “hub” kimliğini kazandırabileceğini söyledi. Avdagiç, şunları kaydetti:

“Ortaya çıkan potansiyel eşsiz. Türkiye Batı’nın ‘üretim, yatırım ve lojistik’ üssü haline gelmeye, belki de hiç bu kadar yakın olmamıştı. Bunu ülkemizin ‘aracı’ değil ‘üretici’ özelliğini geliştirecek şekilde kullanabilirsek, büyük başarılar bizi bekliyor. Özetle Türkiye, bu süreçte bölgesindeki hiçbir ülkenin vazgeçemeyeceği bir konuma yükseldi.”