Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdaki dalgalanmalara karşı açıkladığı önemlere ilişkin TVNET ekranlarında değerlendirmelerde bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç iş dünyasına çağrıda bulundu. Avdagiç, "Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği bu paket kısa, orta ve uzun vadede faydalı ve sonuç odaklı bir paket oldu. Fiyatlar da roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum. Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı. Çok hızlı ve etkin şekilde bir an önce tüketicinin gözlemleyeceği şekilde yeniden fiyat seviyelerinin oluşturulması lazım" şeklinde konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdaki dalgalanmalara karşı açıkladığı önlemler ve ekonomiye yansımalarına ilişkin TVNET ekranlarında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum. Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı" diyerek iş dünyasına çağrıda bulundu.

Avdagiç, önlem paketlerini iş dünyası olarak memnuniyetle karşıladıklarını, şu ana kadar durumun pozitif etkiye neden olduğunu belirtti.

İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı
OYNAT 04:00
İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı
TVNET canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 'Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum. Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı' dedi.


"Bundan sonraki beklentimiz döviz kurunun belli bir yerde sabit hale gelmesi"

Avdagiç şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dövizdeki hızlı ve anlamsız artışın iş dünyasına yüklediği yükü gündeme getiriyorduk. Dolayısıyla şu anlamda Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği bu paket gerçekten çok kısa, orta ve uzun vadede faydalı ve sonuç odaklı bir paket oldu. Buna bağlı olarak bundan sonraki beklentimiz döviz kurunun belli bir yerde sabit hale gelmesi, dolayısıyla buna bağlı olarak iş dünyasının hem öngörülebilir anlamda önünün açık olması, hem fiyatlama anlamında daha iyi bir noktaya gelmesi... Şu anda bu hızı alınan kararların yansıması, belki de belli bir süre biraz dalga boyu yüksek olacaktır. Ama ben bunun makul bir noktaya geleceğini, stabil hale geleceğini ve buna bağlı olarak da piyasanın yeniden ortaya çıkan bu kur dengesine göre piyasa şartlarının yeniden oluşacağını öngörüyorum."

TVNET sunucusu Semra Karabaş'ın "Kurdaki artışla zamanla ürünlere zamlar yansıdı. Şimdi dün geceden beri kKurda yüzde 40 düzeyinde bir düşüş oldu. Fiyatlarda da böyle bir güncelle olucak mı?" sorusuna Şekib Avdagiç şöyle yanıt verdi:

"Döviz kuru yukarı doğru gidince iş dünyasında şöyle bir refleks oluyor. İkili bir olumsuzluk ortaya çıkıyor. Birincisi döviz fiyatlarına bağlı olarak fiyatlar artıyor. İkincisi bu döviz fiyatlarındaki artışın nereye doğru gittiği çok öngörülemediği için bir ilave risk puanı ekleniyor. Ve dolayısıyla bu ikisi birbirini tetikleyecek şekilde çok anlamlı olmayan bir fiyatlandırma seviyesi ortaya çıkıyor. Bu da enflasyonun üzerine katmerli olumsuz etki yapıyor.

"Zincirdeki tüm kurumların burada sorumluluğu var"

Şu anda bizim bu sabah size bağlanmadan evvel de basın mensuplarıyla bir araya geldik ve İstanbul iş dünyasına açık çağrıda bulunduk. Şunu ifade ettik; 'Bu yeni oluşan döviz seviyesine göre üreticilerden başlayarak ve tedarik zincirindeki tüm aktörlerin mutlaka fiyatların çok hızlı ve etkin şekilde bir an önce tüketicinin gözlemleyeceği, algılayacağı ve hissedebileceği şekilde yeniden fiyat seviyelerinin oluşturulması.' Artık yeni kur seviyesini dikkate alarak fiyatlarını çok hızlı bir şekilde güncellemesi lazım. Ama'sız, lakin'siz bu işlemi bir an evvel yapmamız lazım. Fiyatlar yukarı doğru tabiri caizse füze hızında çıktı, aşağı doğru paraşüt hızında inmemeli. Aynı çıktığı hızla inen döviz kuru dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerek. Demin de ifade ettiğim gibi zincirdeki tüm kurumların burada sorumluluğu var. Sadece üreticilerin değil, dağıtıcıların, toptan ve perakende satıcılarının hepsinin burada sorumluluğu var.

"Hızlıca tüketiciye düşük şekilde yansıtılmasını bekliyoruz"


Herkes üzerine düşen sorumluluğu hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirerek bu beklentiyi karşılamalıdır. Nasıl fiyatlar çıkarken sürekli etiketler değişiyorsa, aynı şekilde biz bu telaşı pozitif şekilde hayata yansımasını bekliyoruz. Türk iş dünyasını da hem teknik anlamda hem ahlaki anlamda üzerine düşen önemli bir görev olduğunu düşünüyorum. Buradan açık çağrı yapmak istiyorum. Yeni oluşan yapıya göre bu fiyatların hızlıca tüketiciye düşük şekilde yansıtılmasını bekliyoruz.

"İhracatçılar için hayati bir pozitif ayrımcılık"


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracatçılara yönelik yaptığı düzenlemeyi de değerlendiren Şekib Avdagiç, "Çok değerli bir düzenleme. Yeni fiyat oluştururken firmaların yeni oluşan kur seviyesini dikkate alacağı yeni bir döneme girdik. Bunla ilgili hükümetin gündeme getirdiği belli bir opsiyona bağlı olarak kurların fiyatlarının sabitleneceği ve buna göre finansman sağlanacağı ihracatçılar için hayati bir pozitif ayrımcılık. Zannediyorum bir iki gün içinde bu bir düzene oturacaktır. Ve daha stabil, oynaklığı az olan seviyeyle karşı karşıya geleceğiz. Buna bağlı olarak ihracatçılarda kendileri için yeterli finansman maliyetlerini de daha net belirleyecekler."

"Türkiye yeni bir yola girmiştir"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından da şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdaki dalgalanmayı durdurarak, nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağı açıklamasını, iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye yeni bir yola girmiştir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir. Hükümet, Türkiye ekonomisinin faiz-döviz eksenine sıkıştırılarak, ekonominin çarklarının yavaşlamasına izin vermemiştir.

Dövizin muhtemel getirisine TL varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni araç, finansal piyasaların yeniden sağlıklı bir işleyişe kavuşmasına büyük katkı verecek ve TL’ye güveni artıracaktır.

Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ilişkin teşvikler, ihracatçı firmalara ileri vadeli kur uygulaması, DİBS ve temettü ödemelerindeki stopajın kaldırılması gibi adımlar, ülkemizdeki dolarizasyon sürecini durduracaktır.

Atılan bu son adımlarla önemli bir yastık altı birikimin de sisteme dahil olacağına inanıyoruz. Artık gündem kur ve enflasyon sarmalından gerçek odağımız olan yatırım, üretim ve ihracat üçgenine kalıcı bir geçiş yapacaktır."


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