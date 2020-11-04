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İzmir depreminin kahramanlarına iletişim desteği

Türkiye’nin Turkcell’i, İzmir’de meydana gelen deprem felaketinin ardından onlarca kişiyi enkaz altından çıkaran arama kurtarma ekiplerine destek olmak için özel bir iletişim paketi oluşturdu. İzmir’deki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Turkcell müşterilerine kendi tarifelerine ek olarak ücretsiz 10.000 dakika konuşma, 20 GB internet ve 5.000 SMS paketi hazırlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,

Turkcell, merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından enkaz altında mahsur kalanları çıkarmak için fedakarca çalışan arama kurtarma ekiplerine destek olmak için harekete geçti.

Arama kurtarma ekiplerinde görev alanlara kendi tarifelerine ek olarak ücretsiz 10.000 dakika konuşma, 20 GB internet ve 5.000 SMS paketi tanımlandı.

‘Kahraman Paket’ adını taşıyan paketten arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan Turkcell kullanıcıları yaralanabilecek. Depremin hemen ardından felaket bölgesindeki müşterilerine acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet paketi tanımlayan Turkcell depremden en fazla etkilenen bölgelerde 6 adet mobil şarj istasyonu kurdu.

Ayrıca depremzede çocuklara Turkcell’in reklam yüzü Emocan’ların peluş oyuncakları hediye edildi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, depremzedeler için büyük özveriyle mücadele veren arama kurtarma ekiplerine minnettar olduklarını söyledi. Erkan, “Arama kurtarma çalışmalarında günlerdir canla başla çalışarak görev alan kahramanlara, depremden saatler sonra enkazdan çıkardıkları Elif’ler, Ayda’lar ve tüm canlarımız için ne kadar şükranlarımızı sunsak az. Onların hem birbirleriyle hem sevdikleriyle hızlı ve kesintisiz iletişim kurabilmeleri için ‘kahraman paket’i hatlarına tanımladık. Turkcell olarak bu zor günlerinde depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimize destek olmak için de elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz. Devletimizin çalışmalarıyla güzel İzmir’imizin yaralarının en kısa sürede sarılacağına inanıyorum” diye konuştu.

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