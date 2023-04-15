İzmir ve Belgrad arasında haftanın dört günü direkt uçuşlar başladı 

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Belgrad'dan gelen Air Serbia uçağını törenle karşıladı. Airbus A320 tipi uçakla gerçekleştirilen JU 0820 sefer sayılı uçuşla bugün saat 15.20'de 66 yolcu İzmir'e geldi. Yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. Air Serbia, 28 Ekim tarihine kadar her çarşamba ve cumartesi Belgrad-İzmir arasında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek.

AnadoluJet'in de bu hafta aynı rotada başlattığı ve perşembe-pazar günleri gerçekleşen uçuşlarla birlikte, Belgrad-İzmir arasında direkt uçuş sayısı haftada dörde çıkmış oldu.

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı “İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 2023 yılına başarılı bir başlangıç yaptık. Dış hatlarda ilk üç ayda yolcu sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artmış durumda. Pandemi öncesine göre de dış hatlarda yüzde 34 yukarıdayız. Paydaşlarımızla işbirliği içinde İzmir'i tanıtmak ve direkt uçulabilen destinasyon sayısını artırmak üzere tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yaz sezonunda dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi İzmir'de karşılamak için hazırız" dedi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yılın ilk üç ayında 1 milyon 942 bin 518 yolcuya hizmet verdi. Havalimanından dış hatlarda 19 havayolu ile 22 ülkede 39 destinasyona, iç hatlarda ise dört havayolu ile 20 destinasyona uçuş düzenleniyor.







