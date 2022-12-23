Japonya'da enflasyon son 41 yılın rekorunu kırdı

Japonya İçişleri Bakanlığı verileri, ülkede kasım ayında gerçekleşen 3.7'lik enflasyonla 1981 yılının en yüksek enflasyon rekorunun kırıldığını gösterdi.

Söz konusu rakam, Japonya Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde gerçekleşti. Enflasyondaki artış, temel olarak hammadde ve gıda fiyatlarındaki keskin artıştan kaynaklandı.

Değişken taze gıda hariç gıda fiyatları, Kasım 2021'e göre yüzde 6.8 arttı. Buna göre fiyat artışı en çok marul (yüzde 36.9), bitkisel yağ (yüzde 35), alabalık (yüzde 26.8), patates cipsi (yüzde 18), ekmek (yüzde 14.5) ve taze deniz ürünlerinde (yüzde 13.6) yaşandı.

Akaryakıt fiyatlarında yüzde 21 artış kaydedilirken, doğalgaz faturasına ise yüzde 28.9 zam yansıtıldı. Elektrikte yüzde 20.1, ulaşımda yüzde 6.7, internet hizmetinde ise yüzde 20.1 zam yapıldı.

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Japonya'nın para birimi yende yaşanan rekor değer kaybı nedeniyle son 14 ayda ciddi bir enflasyon krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz ekim ayında yen, ABD dolarına karşı 1990'dan bu yana en düşük değer rekorı kırmış, 1 ABD doları 150 yen olmuştu.

Japonya'nın 2023 mali yılı taslak bütçesi 114,3 trilyon yen olacak

Öte yandan Japon hükümeti 114,3 trilyon yenlik (862 milyar dolar) 2023 mali yılı taslak bütçesini onaylamaya hazırlanıyor. Resmi Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Kişida Fumio hükümeti, 2023 mali yıl için rekor düzeyde genel bütçe hedefliyor.

Buna göre Nisan 2023'te başlayacak mali yıl kapsamlı genel hesap bütçe hacmi 114,3 trilyon yen (862 milyar dolar) düzeyinde olacak. Kişida hükümetinin onaylaması halinde, Japonya'nın bir mali yıl genel bütçesi, 5 yıl üst üste 100 trilyon yen seviyesinin üzerinde kaydedilecek.

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Bütçe kalemlerinde ulusal savunma harcamaları ile yaşlanan ülke nüfusu kaynaklı sosyal güvenlik masraflarının rekor düzeye erişmesi bekleniyor.

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