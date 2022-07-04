Bakan Yanık duyurdu: Kamuya 374 şehit yakını gazi ve gazi yakını atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 374 kadroya noter huzurunda eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katılımıyla 5 Temmuz 2022 Salı günü atama töreni düzenlenecek.

Törende kamu kurum ve kuruluşlarındaki avukat, arkeolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, Kur’an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, öğretmen, redaktör, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, veteriner hekim, hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki toplam 374 kadroya atama yapılacak.

Bu atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 437’ye ulaşacak.

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Atama sonuçları aynı gün saat 18:00 itibarıyla

"https://sosyalatama.aile.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek.

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